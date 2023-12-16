BURSA'DA 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 5 YARALI

BURSA'nınİnegöl ilçesinde, iki otomobilin kavşakta kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında İnegöl- Alanyurt yolu, Metal Sanayi mevkisinde meydana geldi. İlçe merkezinden Alanyurt Mahallesi istikametine ilerleyen Davut Doğukan D. (22) yönetimindeki 35 EDP 84 plakalı otomobil, karşı istikametten gelip, kavşaktan Akpınar Caddesi istikametine dönüş yapan Emre Y. (23) yönetimindeki 16 Y 0100 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan Yusuf G. (22), Alihan Utku Y. (21) ve Halis S. (22), yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.