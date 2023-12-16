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        Haberler Dünya Avrupa İspanya'da kaybolduktan 6 yıl sonra Fransa'da bulundu

        İspanya'da kaybolduktan 6 yıl sonra Fransa'da bulundu

        Annesi ve dedesiyle İspanya'ya tatile giden İngiliz Alex Batty, 11 yaşındayken kaybolduktan 6 yıl sonra Fransa'nın güneyinde yer alan Toulouse yakınlarındaki Revel'de tek başına yürürken bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 00:39 Güncelleme: 16.12.2023 - 00:39
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        İspanya'da kaybolduktan 6 yıl sonra Fransa'da bulundu
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        İngiliz medyasında yayımlanan habere göre Batty, 2017'nin eylül ayında dedesi ve annesiyle İspanya'nın güneyindeki Marbella'ya tatile gitti.

        O dönem 11 yaşında olan Batty'nin, Marbella'da kaybolduktan sonra son olarak Ekim 2017'de Malaga'da görüldüğü yönünde ihbarlar geldi.

        YOL KENARINDA YALNIZ BAŞINA YÜRÜRKEN BULUNDU

        O tarihten bu yana kayıp olan çocuk, Fransa'nın Revel bölgesi yakınlarında kurye tarafından çarşamba günü sabah erken saatlerde yol kenarında yürürken görüldü.

        Kurye Fabien Accidini, yardım teklif ettiği Batty'nin başta kendisini farklı şekilde tanıttığını ancak daha sonra bütün başından geçenleri anlattığını belirtti.

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        Accidini, Batty'nin 4 gündür geceleri yürüyüp gündüzleri dinlendiğini ve İngiliz misyonunun bulunduğu bir şehre ulaşmaya çalıştığını söylediğini aktararak, yanında sadece el feneri, sırt çantası, 100 avro ve kaykay bulunduğunu kaydetti.

        "EVE DÖNMEK İSTİYORUM"

        Anneannesine Facebook üzerinden mesaj atması için kendi telefonunu verdiğini anlatan Accidini, Batty'nin, "Merhaba anneanne, benim Alex. Fransa Toulouse'tayım. Umarım mesajımı görürsün. Seni seviyorum ve eve dönmek istiyorum." yazdığını ifade etti.

        ANNE VE DEDESİ FARKLI MACERALARA ATILDI

        Anneanne Susan Caruana, İngiliz The Sun gazetesine konuştu. Caruana, dede ve annesinin okula yollamak istemediği Batty'ye alternatif bir yaşam oluşturmak için farklı maceralara atıldığını kaydetti.

        Caruana, anne ve dedenin böyle bir hayat arayışıyla Fas ve Fransa'da çeşitli gezici topluluklarla yaşadığını ifade etti.

        Batty de annesinin nerede olduğunu bilmediğini belirtirken Fransız yetkililer, anne Melanie Batty'nin şu anda gezici bir toplulukla Pirene Dağları'nın yerleşimden uzak noktasında olduğunu tahmin ettiklerini açıkladı.

        BİRKAÇ GÜN İÇİNDE İNGİLTERE'YE DÖNECEK

        Fransız yetkililer, Batty'nin anlattıklarını basınla da paylaştı. Buna göre Batty, annesi ve dedesi bir süre 10 kişilik grup halinde medeniyetten uzak bölgelerde alternatif komün hayatı yaşadı.

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        Grubun yaşamını Finlandiya'da sürdürme kararı üzerine Batty, "İngiltere'deki hayatına dönmek arzusuyla" kaçtı. Dede David'in ise yine böyle bir toplulukla yaşarken 6 ay önce öldüğü tahmin ediliyor.

        Manchester polisi de konuyla ilgili açıklama yaptı. Batty'nin dün anneannesiyle görüntülü görüşme gerçekleştirdiğini açıklayan polis, birkaç gün içinde İngiltere'ye geleceğini duyurdu.

        Son 6 yılını nasıl geçirdiğine ilişkin detaylar henüz netleşmedi ancak Batty, bir zamandır alternatif hayat süren toplulukla yaşadığını anlattı.

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