Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Salon:TOFAŞ

Hakemler:Zafer Yılmaz, Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Çağlar Özkan

TOFAŞ: Özgür Cengiz 12, Winston 8, Tevfik Akdamar, Prewitt 16, Batın Tuna, Tolga Geçim 12, O'Brien 25, Sakic 9, Wiley 20, Mustafa Kurtuldum

Çağdaş Bodrumspopr: Artis 17, Warren 4, Alibegovic 16, Fatih Cantitiz 9, Hakan Yapar 2, Moore 13, Ahmet Duverioğlu 9, Cavit Ege Havsa 7, Johnson 5

1. Periyot: 18-30

Devre: 51-47

3. Periyot: 81-54

BURSA

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