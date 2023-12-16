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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 18:09 Güncelleme: 16.12.2023 - 18:09
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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        Salon:TOFAŞ

        Hakemler:Zafer Yılmaz, Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Çağlar Özkan

        TOFAŞ: Özgür Cengiz 12, Winston 8, Tevfik Akdamar, Prewitt 16, Batın Tuna, Tolga Geçim 12, O'Brien 25, Sakic 9, Wiley 20, Mustafa Kurtuldum

        Çağdaş Bodrumspopr: Artis 17, Warren 4, Alibegovic 16, Fatih Cantitiz 9, Hakan Yapar 2, Moore 13, Ahmet Duverioğlu 9, Cavit Ege Havsa 7, Johnson 5

        1. Periyot: 18-30

        Devre: 51-47

        3. Periyot: 81-54

        BURSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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