Bursa'da tekstil fabrikasında yangın (4)
YANGIN5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Bursa'nın Kestel ilçesinde ev tekstili üretimi yapan fabrikada çıkan yangın 5 saatte kontrol altına alındı. 3 katlı fabrikanın 3´üncü katındaki depoda çıkan alevler, 3 bin metrekarelik binanın yaklaşık 2 bin 500 metrekaresinde etkili olurken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Bölgede 53 itfaiye aracı ile 160 personel görev yapıyor.
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