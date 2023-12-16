Bursa'da tekstil fabrikasında yangın (4)

YANGIN5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'nın Kestel ilçesinde ev tekstili üretimi yapan fabrikada çıkan yangın 5 saatte kontrol altına alındı. 3 katlı fabrikanın 3´üncü katındaki depoda çıkan alevler, 3 bin metrekarelik binanın yaklaşık 2 bin 500 metrekaresinde etkili olurken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Bölgede 53 itfaiye aracı ile 160 personel görev yapıyor.