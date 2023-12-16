Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Yaren leylek ile Adem Amca´nın dostluğu hikaye kitabına da konu oldu

        BURSA´da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz (67) ile dostluğu film, şarkı ve klibe konu olan Yaren leyleğin hikayesi, şimdi de kitap olarak yayımlandı. Karacabey Belediyesi Kültür Müdürü Alper Tüydeş'in kaleme aldığı hikaye kitabının resimlerinin çizimini ise Ahmet Uzun yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 15:18 Güncelleme: 16.12.2023 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yaren leylek ile Adem Amca´nın dostluğu hikaye kitabına da konu oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA´da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz (67) ile dostluğu film, şarkı ve klibe konu olan Yaren leyleğin hikayesi, şimdi de kitap olarak yayımlandı. Karacabey Belediyesi Kültür Müdürü Alper Tüydeş'in kaleme aldığı hikaye kitabının resimlerinin çizimini ise Ahmet Uzun yaptı.

        Türkiye´yi Avrupa Leylek Köyleri ağında temsil eden tek köy olan Bursa´nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek köyünde, balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü. Geçen 12 yılda her göç zamanı geldiği köyde, Adem Yılmaz´ın kayığına konan `Yaren´, köylüler tarafından sevinçle karşılanırken, `Yaren Leylek ve Adem Amca'nın hikayesi doğaseverler tarafından da ilgiyle takip ediliyor. 2019'da Karacabey Belediyesi´nin katkılarıyla, yönetmen Burak Doğansoysal tarafından hikaye, filme alındı ve Prag Film Ödülleri'nde En İyi Belgesel ödülünü kazandı. Geçen yıl ise Karacabey Belediyesi, 'Balıkçı Adem ve Yaren Leylek´in anıtını yaptırarak, hikayenin köy meydanında ölümsüzleşmesini sağladı. En iyi belgesel ödülü alan ve ders kitaplarına giren hikaye, Azra Gülce Altıntaş (9) tarafından da şarkı sözü olarak yazıldı. Azra´nın, babası Samet Altıntaş ile birlikte seslendirdiği şarkıya klip de çekildi. `Leylek Köy´ adı verilen şarkının, hikayenin geçtiği yer olan Eskikaraağaç Leylek köyünde çekilen klibinde, Yaren leylek, Adem Yılmaz ve muhtar Rıdvan Çetin oyuncu olarak yer aldı.

        `MASAL GİBİ AMA GERÇEK BİR HİKAYE´

        Daha önce gölge oyunu yapılan ve yakında vizyona girecek olan bir aile filmine de konu olan balıkçı ile leylek arasındaki dostluk, şimdi de bir hikaye kitabına konu oldu. Karacabey Belediyesi Kültür Müdürü Alper Tüydeş tarafından kaleme alınan hikaye kitabının resimlerinin çizimi ise Ahmet Uzun tarafından yapıldı. Yaren leylek ile balıkçı Adem arasındaki dostluğun çocuk kitabıyla bir kez daha ölümsüzleştiğini söyleyen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Adem amca ve Yaren leyleğin ünü Karacabey´in, Bursa´nın hatta Türkiye´nin sınırlarını aştı. Dünyaya mal oldu. Masal gibi ama masal olmayan gerçek bir hikaye. Artık Karacabey, Adem amca ve Yaren leylek hikayesiyle de anılmaya başlandı. Bu noktada Adem amcanın ciddi katkıları var. Biz bütün hayvanseverleri, doğaseverleri bu bölgeye davet ediyoruz. Bunun yanında Avrupa Leylek Köyü´nde, Karacabey Belediyesi olarak Mera Islak Projesi başta olmak üzere önemli birçok çevre koruma ve farkındalık çalışması gerçekleştirdik. Eskikaraağaç Leylek köyünü sadece bir turizm köyü değil, aynı zamanda doğa okulu gibi işlevsel hale gelmesini sağladık. Bursa´daki okullarımızdan zaman zaman Karacabey´deki bu faaliyetlerimizi öğrenmek isteyenler oluyor. O okullarda doğa sunumları yapıp, öğrencilerin bu konuda bilinçlenmesini de belediye olarak gerçekleştiriyoruz. Tamamen dijitalleşen, çocukların artık sokaktan ve doğadan uzaklaştığı bir ortamda biz çocuklara tarlaları, ağaçları, kuşları, böcekleri, doğayı tanıtmak istiyoruz. Bu çerçevede de örnek bir belediyecilik yaptığımızı düşünüyoruz. Ben bu çalışmalarından dolayı başta Adem amcamıza, daha sonra müdürümüz Alper Tüydeş´e, çizerimiz Ahmet Uzun´a ve emeği geçen herkese ve Eskikaraağaç Köyü´nde yaşayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

        `ÇOCUKLAR HİKAYEMİZİ ÖĞRENECEK´

        Kendi hikayesini konu alan bir kitabının olmasından duyduğu mutluluğu ifade eden Adem Yılmaz ise Başkan Özkan´a teşekkür ederek, "Hem köyümüze hem bu hikayemize ortak oluyor ve ona katkı sağlıyorsunuz. Sizlerin de katkılarıyla bugün bizim Yaren ile olan dostluğumuz dünyada biliniyor artık. Bu elbette benim için gurur verici. Şimdi kitabımız da var. Çocuklar hikayemizi öğrenecek. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

        YUVASI İZLENEBİLİYOR

        Yaren Leylek ve Adem Amca'nın hikayesi, köyde turizm hareketliliğini de beraberinde getirdi. Hikayeyi duyan ve leylekleri yakından görmek isteyen doğaseverler, her yıl Bursa´nın Karacabey ilçesindeki Leylek köyü Eskikarağaç´ı ziyaret ediyor. Adem Amca ve Yaren´i görmeye gelenler arasında Ata Demirer, Aslıhan Gürbüz, Yıldıray Şahinler gibi ünlü isimler de yer aldı. Karacabey Belediyesi, Yaren Leylek ve eşinin bulunduğu yuvanın internet üzerinden 7 gün 24 saat canlı yayın ile izlenebilmesi amacıyla, www.yarenleylek.com sitesini devreye aldı. Böylelikle, Yaren leylek kendisini merak edenler tarafından takip edilebiliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bahçeli: Ne söz verdiysek tutarız
        Bahçeli: Ne söz verdiysek tutarız
        Dünyada en yüksek kira artışı İstiklal'de
        Dünyada en yüksek kira artışı İstiklal'de
        Bir bölgemiz için yoğun kar uyarısı!
        Bir bölgemiz için yoğun kar uyarısı!
        Futbol hakemleri, maçlara çıkma kararı aldı
        Futbol hakemleri, maçlara çıkma kararı aldı
        Zirve 'Kızılcık Şerbeti'nin
        Zirve 'Kızılcık Şerbeti'nin
        Konutta satışlar düştü, kiralar ne olacak?
        Konutta satışlar düştü, kiralar ne olacak?
        ABD'den İsrail kararı
        ABD'den İsrail kararı
        Halil Umut Meler ilk kez konuştu!
        Halil Umut Meler ilk kez konuştu!
        5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek?
        5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek?
        Fenerbahçe'nin istediği rakam...
        Fenerbahçe'nin istediği rakam...
        Baba ile 2 oğlunu vurmuştu! Kamera görüntüsü ortaya çıktı!
        Baba ile 2 oğlunu vurmuştu! Kamera görüntüsü ortaya çıktı!
        Karadenizliler karalahana çorbasını 'yedirmedi'
        Karadenizliler karalahana çorbasını 'yedirmedi'
        "Büyükekşi hakemlere baskı yaptı"
        "Büyükekşi hakemlere baskı yaptı"
        Türk bayrağı dikmek için açılan kuyuda buldular
        Türk bayrağı dikmek için açılan kuyuda buldular
        Ece Ronay ve 5 şüphelinin telefonları inceleniyor
        Ece Ronay ve 5 şüphelinin telefonları inceleniyor
        "Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin!"
        "Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin!"
        Migreni olan çocuklara uyarı!
        Migreni olan çocuklara uyarı!
        10 ay sonra yeniden deprem bölgesinde…
        10 ay sonra yeniden deprem bölgesinde…
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Bursa'da tekstil fabrikasında yangın (2)
        Bursa'da tekstil fabrikasında yangın (2)
        GÜNCELLEME - Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
        GÜNCELLEME - Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
        Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
        Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
        Bursa´da tekstil fabrikasında yangın
        Bursa´da tekstil fabrikasında yangın
        Marmara Denizi'nde ulaşıma olumsuz hava koşulu engeli
        Marmara Denizi'nde ulaşıma olumsuz hava koşulu engeli
        Sosyal medya hesapları kapatılan SMA'lı Havvanur'un annesi: Evladımın sesin...
        Sosyal medya hesapları kapatılan SMA'lı Havvanur'un annesi: Evladımın sesin...