Yaren leylek ile Adem Amca´nın dostluğu hikaye kitabına da konu oldu BURSA´da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz (67) ile dostluğu film, şarkı ve klibe konu olan Yaren leyleğin hikayesi, şimdi de kitap olarak yayımlandı. Karacabey Belediyesi Kültür Müdürü Alper Tüydeş'in kaleme aldığı hikaye kitabının resimlerinin çizimini ise Ahmet Uzun yaptı.

BURSA´da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz (67) ile dostluğu film, şarkı ve klibe konu olan Yaren leyleğin hikayesi, şimdi de kitap olarak yayımlandı. Karacabey Belediyesi Kültür Müdürü Alper Tüydeş'in kaleme aldığı hikaye kitabının resimlerinin çizimini ise Ahmet Uzun yaptı.

Türkiye´yi Avrupa Leylek Köyleri ağında temsil eden tek köy olan Bursa´nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek köyünde, balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü. Geçen 12 yılda her göç zamanı geldiği köyde, Adem Yılmaz´ın kayığına konan `Yaren´, köylüler tarafından sevinçle karşılanırken, `Yaren Leylek ve Adem Amca'nın hikayesi doğaseverler tarafından da ilgiyle takip ediliyor. 2019'da Karacabey Belediyesi´nin katkılarıyla, yönetmen Burak Doğansoysal tarafından hikaye, filme alındı ve Prag Film Ödülleri'nde En İyi Belgesel ödülünü kazandı. Geçen yıl ise Karacabey Belediyesi, 'Balıkçı Adem ve Yaren Leylek´in anıtını yaptırarak, hikayenin köy meydanında ölümsüzleşmesini sağladı. En iyi belgesel ödülü alan ve ders kitaplarına giren hikaye, Azra Gülce Altıntaş (9) tarafından da şarkı sözü olarak yazıldı. Azra´nın, babası Samet Altıntaş ile birlikte seslendirdiği şarkıya klip de çekildi. `Leylek Köy´ adı verilen şarkının, hikayenin geçtiği yer olan Eskikaraağaç Leylek köyünde çekilen klibinde, Yaren leylek, Adem Yılmaz ve muhtar Rıdvan Çetin oyuncu olarak yer aldı.

`MASAL GİBİ AMA GERÇEK BİR HİKAYE´

Daha önce gölge oyunu yapılan ve yakında vizyona girecek olan bir aile filmine de konu olan balıkçı ile leylek arasındaki dostluk, şimdi de bir hikaye kitabına konu oldu. Karacabey Belediyesi Kültür Müdürü Alper Tüydeş tarafından kaleme alınan hikaye kitabının resimlerinin çizimi ise Ahmet Uzun tarafından yapıldı. Yaren leylek ile balıkçı Adem arasındaki dostluğun çocuk kitabıyla bir kez daha ölümsüzleştiğini söyleyen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Adem amca ve Yaren leyleğin ünü Karacabey´in, Bursa´nın hatta Türkiye´nin sınırlarını aştı. Dünyaya mal oldu. Masal gibi ama masal olmayan gerçek bir hikaye. Artık Karacabey, Adem amca ve Yaren leylek hikayesiyle de anılmaya başlandı. Bu noktada Adem amcanın ciddi katkıları var. Biz bütün hayvanseverleri, doğaseverleri bu bölgeye davet ediyoruz. Bunun yanında Avrupa Leylek Köyü´nde, Karacabey Belediyesi olarak Mera Islak Projesi başta olmak üzere önemli birçok çevre koruma ve farkındalık çalışması gerçekleştirdik. Eskikaraağaç Leylek köyünü sadece bir turizm köyü değil, aynı zamanda doğa okulu gibi işlevsel hale gelmesini sağladık. Bursa´daki okullarımızdan zaman zaman Karacabey´deki bu faaliyetlerimizi öğrenmek isteyenler oluyor. O okullarda doğa sunumları yapıp, öğrencilerin bu konuda bilinçlenmesini de belediye olarak gerçekleştiriyoruz. Tamamen dijitalleşen, çocukların artık sokaktan ve doğadan uzaklaştığı bir ortamda biz çocuklara tarlaları, ağaçları, kuşları, böcekleri, doğayı tanıtmak istiyoruz. Bu çerçevede de örnek bir belediyecilik yaptığımızı düşünüyoruz. Ben bu çalışmalarından dolayı başta Adem amcamıza, daha sonra müdürümüz Alper Tüydeş´e, çizerimiz Ahmet Uzun´a ve emeği geçen herkese ve Eskikaraağaç Köyü´nde yaşayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

`ÇOCUKLAR HİKAYEMİZİ ÖĞRENECEK´

Kendi hikayesini konu alan bir kitabının olmasından duyduğu mutluluğu ifade eden Adem Yılmaz ise Başkan Özkan´a teşekkür ederek, "Hem köyümüze hem bu hikayemize ortak oluyor ve ona katkı sağlıyorsunuz. Sizlerin de katkılarıyla bugün bizim Yaren ile olan dostluğumuz dünyada biliniyor artık. Bu elbette benim için gurur verici. Şimdi kitabımız da var. Çocuklar hikayemizi öğrenecek. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

YUVASI İZLENEBİLİYOR

Yaren Leylek ve Adem Amca'nın hikayesi, köyde turizm hareketliliğini de beraberinde getirdi. Hikayeyi duyan ve leylekleri yakından görmek isteyen doğaseverler, her yıl Bursa´nın Karacabey ilçesindeki Leylek köyü Eskikarağaç´ı ziyaret ediyor. Adem Amca ve Yaren´i görmeye gelenler arasında Ata Demirer, Aslıhan Gürbüz, Yıldıray Şahinler gibi ünlü isimler de yer aldı. Karacabey Belediyesi, Yaren Leylek ve eşinin bulunduğu yuvanın internet üzerinden 7 gün 24 saat canlı yayın ile izlenebilmesi amacıyla, www.yarenleylek.com sitesini devreye aldı. Böylelikle, Yaren leylek kendisini merak edenler tarafından takip edilebiliyor.