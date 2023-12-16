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        Bursa'da tekstil fabrikasında yangın (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 16:08 Güncelleme: 16.12.2023 - 16:10
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        Bursa'da tekstil fabrikasında yangın (3)
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        YANGIN4 SAATTE KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

        Bursa'nın Kestel ilçesinde ev tekstili üretimi yapan fabrikada çıkan yangın 4 saate kısmen kontrol altına alındı. 3 katlı fabrikanın 3´üncü katındaki depoda çıkan alevlere lokal olarak müdahale çalışması sürerken, bölgede 30 itfaiye aracı, 25 tanker ve 200 personel görev yapıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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