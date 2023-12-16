Bursa'da tekstil fabrikasında yangın (3)

YANGIN4 SAATTE KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'nın Kestel ilçesinde ev tekstili üretimi yapan fabrikada çıkan yangın 4 saate kısmen kontrol altına alındı. 3 katlı fabrikanın 3´üncü katındaki depoda çıkan alevlere lokal olarak müdahale çalışması sürerken, bölgede 30 itfaiye aracı, 25 tanker ve 200 personel görev yapıyor.