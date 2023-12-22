BBDSO'dan "ismet İnönü'yü Anma" konseri

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "İsmet İnönü'yü Anma" konserinde, keman virtüözü Cornelia Gartemann'ı konuk etti.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (AKKM) konseri şef Andreas Wıttmann yönetti.

Gecede, "Figaro'nun Düğünü Operası'nın Uvertürü", "Keman Konçertosu No:5 K. 219 La Majör" ve "Senfoni No:3, Re Majör" eserleri Cornelia Gartemann ve BBDSO eşliğinde seslendirildi.

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