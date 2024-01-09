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        Bursa'da park halindeki kamyonette çıkan ve işletmeye sıçrayan yangın söndürüldü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, park halindeki kamyonette çıkan ve bir işletmeye sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 03:22 Güncelleme: 09.01.2024 - 04:17
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        Bursa'da park halindeki kamyonette çıkan ve işletmeye sıçrayan yangın söndürüldü
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, park halindeki kamyonette çıkan ve bir işletmeye sıçrayan yangın söndürüldü.

        Orhaniye Mahallesi Caner Sokak'ta park halindeki 59 ACD 356 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenden alev aldı.

        Kısa sürede aracı saran alevler, yakındaki bir işletmeye sıçradı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 45 dakika müdahale edilen yangın kontrol altına alarak söndürdü.

        Yangın nedeniyle kamyonet kullanılamaz hale geldi, alevlerin sıçradığı tabela üretim işletmesi ve üst katlarında hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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