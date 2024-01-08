Bursa'da yorgun mermi çocuk odasına düştü

BURSA´nınKaracabey ilçesinde, kimliği belirsiz kişi tarafından ateşlenen silahtan çıkan 'yorgun mermi', 5 kişilik ailenin kaldığı evin tavanını delip çocuk odasına düştü. Olayda yaralanan olmazken, polis silahı ateşleyeni bulmak için çalışma başlattı.

Olay, sabah saatlerinde Karacaahmet Mahallesi'nde Hakan Kılıç'ın evinde meydana geldi. Kılıç, annesi, eşi ve 2 çocuğuyla yaşadığı evinde sabah uyandığı sırada, tavanın delik olduğunu fark etti. Kılıç, çocuk odasındaki sandalyenin üstünde mermi çekirdeği gördü. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Evde inceleme yapan polis ekipleri, silahı ateşleyen kişinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlatırken, insanların 1 dakikalık keyfinin birilerinin canına mal olabileceğini söyleyen Hakan Kılıç, "Öncelikli amacımız bunu atanı bulabilmek, çünkü çocuğum var. Bu mermi bize veya çocuklarımın canına mal olabilirdi, sakat bırakabilirdi. Artık silahlı sevinçten vazgeçmeliyiz. Halkımızın biraz daha bilinçli ve sorumlulukla hareket etmesini istiyoruz.Yaşanan örnekler ortadayken, halen daha bu şekilde sorumsuzca hareket eden vatandaşların aklını başına almasını diliyoruz. Alacağınız 1 dakikalık keyfin, birilerinin canına mal olabileceğini düşünmelerini istiyoruz" dedi.