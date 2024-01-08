Bursa'da kaçak akaryakıt üretilen tesise düzenlenen operasyonda 4 kişi yakalandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kaçak akaryakıt üretimi yapıldığı tespit edilen işletmeye düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ve Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karsak Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kaçak akaryakıt üretildiği bilgisine ulaştı.

Teknik takibin ardından Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, işletme sahibi K.K. ile çalışanlar F.M, Y.Z.Ö. ile Y.A. gözaltına alındı.

Aramalarda 3 kaçak akaryakıt üretim tankına bağlı düzenek, yaklaşık 5 bin litre kaçak akaryakıt, 24 akaryakıt üretim tankı, 1 kesafet ölçme aparatı ve hunisi, 115 damlalık pastör pipeti ve akaryakıt üretim tanklarına bağlı malzeme bulundu.

Ele geçirilen malzemeler Bursa Gümrük Müdürlüğüne, kaçak akaryakıt ise Bursa Valiliği Yatırım ve Koordinasyon Başkanlığına teslim edildi.

İşletme, ekiplerce mühürlendi.