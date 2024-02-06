TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Cholet Basket'i konuk edecek

TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak ve Tivibu Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek.

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