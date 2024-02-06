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        TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Cholet Basket'i konuk edecek

        Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu'nda bulunan TOFAŞ, 3. hafta mücadelesinde yarın Fransız temsilcisi Cholet Basket'i ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 14:01 Güncelleme: 06.02.2024 - 14:01
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        TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Cholet Basket'i konuk edecek
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        Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu'nda bulunan TOFAŞ, 3. hafta mücadelesinde yarın Fransız temsilcisi Cholet Basket'i ağırlayacak.

        TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak ve Tivibu Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek.

        Müsabakayı Bosna Hersek'ten Ademir Zurapovic, Yunanistan'dan Georgios Poursanidis, İtalya'dan Lorenzo Baldini hakem üçlüsü yönetecek.

        Son 16 turuna deplasmanda aldığı Unicaja Malaga mağlubiyetiyle başlayan ardından sahasında SIG Strasbourg'u net bir skorla yenmeyi başaran mavi-yeşilliler, taraftarının desteğiyle evinde 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

        Bursa ekibinde lig maçında sakatlık yaşayan Tolga Geçim ve Marcus Denmon'ın durumları maç saati belli olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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