Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da "Osmanlı Kültürünü Cumhuriyet'e Taşıyan Köprü Şahsiyetler" kitabının tanıtımı yapıldı

        Bursa'da Mustafa Kara'nın yayıma hazırladığı "Osmanlı Kültürünü Cumhuriyet'e Taşıyan Köprü Şahsiyetler" adlı kitabın tanıtımı ve sergisi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 14:09 Güncelleme: 05.02.2024 - 14:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da "Osmanlı Kültürünü Cumhuriyet'e Taşıyan Köprü Şahsiyetler" kitabının tanıtımı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'da Mustafa Kara'nın yayıma hazırladığı "Osmanlı Kültürünü Cumhuriyet'e Taşıyan Köprü Şahsiyetler" adlı kitabın tanıtımı ve sergisi yapıldı.

        Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısı, Mustafa Kara ve beraberindeki protokol üyelerinin kurdele kesimiyle başladı.

        Kara, sergide kitapta yer verdiği yazarlar ve eserlerini, ziyaretçilere tanıttı.

        Kitabı Cumhuriyetin 100'üncü yılına hitaben hazırladığını aktaran Kara, " Bu kitaptaki şahıslar Osmanlı Dönemi'nde doğmuş sonrasında Cumhuriyet döneminde yaşamış ve eser vermiş olan insanlardır. Bundan dolayı bu iki kültürü birbirine bağlamak istedim ve köprü kelimesi bu bağlamdan dolayı ortaya çıkmıştır." dedi.

        Sergiye, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Nurullah Yıldız, İl Turizm Müdürü Kamil Özer, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Çöp ev kâbusundaki çocuk yeniden devlet korumasında!
        Çöp ev kâbusundaki çocuk yeniden devlet korumasında!
        Nişanlısının eski erkek arkadaşı kalbinden vurdu!
        Nişanlısının eski erkek arkadaşı kalbinden vurdu!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Öldüren böcek ilacını satan kişi de tutuklandı!
        Öldüren böcek ilacını satan kişi de tutuklandı!
        6 Şubat'ta 1400 kişi can vermişti! İşte Ebrar Sitesi'nin yıkım anı!
        6 Şubat'ta 1400 kişi can vermişti! İşte Ebrar Sitesi'nin yıkım anı!
        Algı davası
        Algı davası
        Musk sınır tartışmasına dahil oldu
        Musk sınır tartışmasına dahil oldu
        Sahalar için start verildi
        Sahalar için start verildi
        İşin uzmanı açıkladı! Beklenen hava geliyor!
        İşin uzmanı açıkladı! Beklenen hava geliyor!
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        Darp edilen müzisyen nişanlısının kollarında can verdi!
        Darp edilen müzisyen nişanlısının kollarında can verdi!
        Otomobilde 'elektrik' kesintisi
        Otomobilde 'elektrik' kesintisi
        "Maç oynanmadı, Semih oynadı!"
        "Maç oynanmadı, Semih oynadı!"
        Deprem değil heyelan vurdu! Köy ikiye bölündü
        Deprem değil heyelan vurdu! Köy ikiye bölündü
        Penaltı var mı? Kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mı? Kırmızı çıkmalı mıydı?
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr

        Benzer Haberler

        JAK'tan 'beyaz cennet'te kış tatbikatı; tatilcilerin güvenliği onlara emane...
        JAK'tan 'beyaz cennet'te kış tatbikatı; tatilcilerin güvenliği onlara emane...
        Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Bursa'da Turkcell Türkiye 16 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası yapıldı
        Bursa'da Turkcell Türkiye 16 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası yapıldı
        Karacabey Belediyespor - Serik Belediyespor: 1-1
        Karacabey Belediyespor - Serik Belediyespor: 1-1
        Bursa Deniz Otobüslerinin 4 seferi iptal edildi
        Bursa Deniz Otobüslerinin 4 seferi iptal edildi
        OİB sektörel işbirliğini geliştirmek için İsveç'e heyet gezisi düzenledi
        OİB sektörel işbirliğini geliştirmek için İsveç'e heyet gezisi düzenledi