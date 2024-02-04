Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da Turkcell Türkiye 16 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası yapıldı

        Bursa'da düzenlenen Turkcell Türkiye 16 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası'nda 1298 atlet mücadele etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 22:25 Güncelleme: 04.02.2024 - 22:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da Turkcell Türkiye 16 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'da düzenlenen Turkcell Türkiye 16 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası'nda 1298 atlet mücadele etti.

        Osmangazi Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen ve iki gün süren müsabakalara 58 kentten 662 kız ve 636 erkek toplam 1298 atlet katıldı.

        Program kapsamında 60 metre, 200 metre, 300 metre, 600 metre, 800 metre, 1500 metre, 3000 metre yürüyüş, 60 metre engelli koşular, bayrak koşuları, uzun atlama, yüksek atlama ve sırıkla atlama ile gülle atma yarışları gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Semih fırtınası!
        Semih fırtınası!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla yılgınlığa kapılmadık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla yılgınlığa kapılmadık
        Trabzonspor'dan penaltı tepkisi!
        Trabzonspor'dan penaltı tepkisi!
        TCMB Başkanı Karahan'dan ilk açıklama
        TCMB Başkanı Karahan'dan ilk açıklama
        Kasımpaşa doludizgin!
        Kasımpaşa doludizgin!
        "Başkan ve ekibine güvenimiz tamdır"
        "Başkan ve ekibine güvenimiz tamdır"
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        Sürücülere silah doğrultan şehir eşkıyası yakalandı!
        Sürücülere silah doğrultan şehir eşkıyası yakalandı!
        Sacha Boey'den Galatasaray itirafı!
        Sacha Boey'den Galatasaray itirafı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Habertürk deprem bölgesinde
        Habertürk deprem bölgesinde
        Meme kanserinin bu tipine dikkat! Genç kadınları hedef alıyor
        Meme kanserinin bu tipine dikkat! Genç kadınları hedef alıyor
        Yıllar sonra açıkladı
        Yıllar sonra açıkladı
        Aile ve Gençlik Fonu'na başvurular başlıyor
        Aile ve Gençlik Fonu'na başvurular başlıyor
        Oğlunu sevgilisiyle tanıştırdı
        Oğlunu sevgilisiyle tanıştırdı
        Kylian Mbappe kararını verdi!
        Kylian Mbappe kararını verdi!
        "Sevgisi dev gibiydi"
        "Sevgisi dev gibiydi"
        Bir milyar lirayı aştı
        Bir milyar lirayı aştı
        "Ateş tek başına kanser belirtisi olabilir"
        "Ateş tek başına kanser belirtisi olabilir"

        Benzer Haberler

        Karacabey Belediyespor - Serik Belediyespor: 1-1
        Karacabey Belediyespor - Serik Belediyespor: 1-1
        Bursa Deniz Otobüslerinin 4 seferi iptal edildi
        Bursa Deniz Otobüslerinin 4 seferi iptal edildi
        OİB sektörel işbirliğini geliştirmek için İsveç'e heyet gezisi düzenledi
        OİB sektörel işbirliğini geliştirmek için İsveç'e heyet gezisi düzenledi
        Bursa'da "Kozmetik ve Güzellik Fuarı" 9 Şubat'ta başlayacak
        Bursa'da "Kozmetik ve Güzellik Fuarı" 9 Şubat'ta başlayacak
        Eşini öldürüp, 'meşru müdafaa'dan beraat eden kadına istinaftan 10 yıl 10 a...
        Eşini öldürüp, 'meşru müdafaa'dan beraat eden kadına istinaftan 10 yıl 10 a...
        'Dur' ihtarından kaçan sürücü yakalanınca; 'Psikolojik sorunlarım var' dedi
        'Dur' ihtarından kaçan sürücü yakalanınca; 'Psikolojik sorunlarım var' dedi