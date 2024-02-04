Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde yan yoldan çıkan otomobil ile cadde üzerinde seyir halindeki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 23:18 Güncelleme: 04.02.2024 - 23:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde yan yoldan çıkan otomobil ile cadde üzerinde seyir halindeki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaza saat 20.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi Alanyurt Yolu Fatih Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. İnegöl'den Yenişehir istikametine giden Sultan Kurt (26) idaresindeki 78 DE 925 plakalı otomobil, yan yoldan ana yola çıkan Zekeriya Tatlı (41) yönetimindeki 34 NE 0984 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, kazada Sultan Kurt, yanında bulunan Seda Sav (24) ile diğer araçtaki yolcular Mine Tatlı (37) ve 3 yaşındaki çocuğu Buğra Tatlı yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Fidan'dan ABD İran çatışması yorumu
        Bakan Fidan'dan ABD İran çatışması yorumu
        NATO: Rusya askeri bir tehdit değil
        NATO: Rusya askeri bir tehdit değil
        Semih fırtınası!
        Semih fırtınası!
        Sanal oyunda Çin'i 'hayali düşman' ilan ettiler
        Sanal oyunda Çin'i 'hayali düşman' ilan ettiler
        "Semih'i elimizde tutamayız"
        "Semih'i elimizde tutamayız"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla yılgınlığa kapılmadık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla yılgınlığa kapılmadık
        "Bir yıldız doğuyor"
        "Bir yıldız doğuyor"
        Yıllar sonra açıkladı
        Yıllar sonra açıkladı
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Trabzonspor'dan penaltı tepkisi!
        Trabzonspor'dan penaltı tepkisi!
        TCMB Başkanı Karahan'dan ilk açıklama
        TCMB Başkanı Karahan'dan ilk açıklama
        Kasımpaşa doludizgin!
        Kasımpaşa doludizgin!
        "Başkan ve ekibine güvenimiz tamdır"
        "Başkan ve ekibine güvenimiz tamdır"
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        Sacha Boey'den Galatasaray itirafı!
        Sacha Boey'den Galatasaray itirafı!
        Habertürk deprem bölgesinde
        Habertürk deprem bölgesinde
        Aile ve Gençlik Fonu'na başvurular başlıyor
        Aile ve Gençlik Fonu'na başvurular başlıyor
        Oğlunu sevgilisiyle tanıştırdı
        Oğlunu sevgilisiyle tanıştırdı
        "Sevgisi dev gibiydi"
        "Sevgisi dev gibiydi"
        Bir milyar lirayı aştı
        Bir milyar lirayı aştı

        Benzer Haberler

        Bursa'da Turkcell Türkiye 16 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası yapıldı
        Bursa'da Turkcell Türkiye 16 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası yapıldı
        Karacabey Belediyespor - Serik Belediyespor: 1-1
        Karacabey Belediyespor - Serik Belediyespor: 1-1
        Bursa Deniz Otobüslerinin 4 seferi iptal edildi
        Bursa Deniz Otobüslerinin 4 seferi iptal edildi
        OİB sektörel işbirliğini geliştirmek için İsveç'e heyet gezisi düzenledi
        OİB sektörel işbirliğini geliştirmek için İsveç'e heyet gezisi düzenledi
        Bursa'da "Kozmetik ve Güzellik Fuarı" 9 Şubat'ta başlayacak
        Bursa'da "Kozmetik ve Güzellik Fuarı" 9 Şubat'ta başlayacak
        Eşini öldürüp, 'meşru müdafaa'dan beraat eden kadına istinaftan 10 yıl 10 a...
        Eşini öldürüp, 'meşru müdafaa'dan beraat eden kadına istinaftan 10 yıl 10 a...