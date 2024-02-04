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        Karacabey Belediyespor - Serik Belediyespor: 1-1

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 17:18 Güncelleme: 04.02.2024 - 17:20
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        Karacabey Belediyespor - Serik Belediyespor: 1-1
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        STAT:Mustafa Fehmi Gerçeker

        HAKEMLER: Semih Kurt, Tuncay Ercan, Mehmet Ali Vardar

        KARACABEY BELEDİYESPOR: Taha Ayan - Fatih Tultak, Ersel Aslıyüksek, Burak Aydın, Ömer Faruk Yücel, İsmail Düzgün (Dk. 46 Abdullah Balikuv), Berke Özgün (Dk. 46 Tuğkan Kamışoğlu), Onur Öztonga, Ali Aydemir, Serhat Kot (Dk. 59 Namık Barış Çelik), Ahmet Memiş (Dk. 81 Mehmet Yanıkara)

        SERİK BELEDİYESPOR: Burak Çapkınoğlu - Muhammet Akpınar (Dk. 87 Ethem Erboğa), Emrah Tacir (Dk. 90 Furkan Balaban), Serdar Güncü, Aykut Uluç, Emre Toptan, Sabrican Vural (Dk. 80 Oğulcan Şahin), Ömer Faruk Yılmaz, Resül Türkkalesi (Dk. 80 Sinan Kalaycı), Halil İbrahim Sevinç, Hakan Olkan

        GOLLER: Dk. 90 Ersel Aslıyürek (P) (Karacabey Belediyespor)-  Dk.25 Sabrican Vural (Serik Belediyespor)

        KIRMIZI KART: Dk.71 Aykut Uluç (Serik Belediyespor)

        SARI KARTLAR: Ömer Faruk Yücel, Onur Öztonga, Fatih Tultak, Ahmet Memiş (Karacabey Belediyespor), Serdar Güncü, Emre Toptan, Halil İbrahim Sevinç, Sinan Kalaycı, Muhammet Akpınar, Burak Çapkınoğlu, Ethem Erboğa (Serik Belediyespor)

        TFF 2´nci Lig Beyaz Grup 23´üncü hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Serik Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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