Karacabey Belediyespor - Serik Belediyespor: 1-1
STAT:Mustafa Fehmi Gerçeker
HAKEMLER: Semih Kurt, Tuncay Ercan, Mehmet Ali Vardar
KARACABEY BELEDİYESPOR: Taha Ayan - Fatih Tultak, Ersel Aslıyüksek, Burak Aydın, Ömer Faruk Yücel, İsmail Düzgün (Dk. 46 Abdullah Balikuv), Berke Özgün (Dk. 46 Tuğkan Kamışoğlu), Onur Öztonga, Ali Aydemir, Serhat Kot (Dk. 59 Namık Barış Çelik), Ahmet Memiş (Dk. 81 Mehmet Yanıkara)
SERİK BELEDİYESPOR: Burak Çapkınoğlu - Muhammet Akpınar (Dk. 87 Ethem Erboğa), Emrah Tacir (Dk. 90 Furkan Balaban), Serdar Güncü, Aykut Uluç, Emre Toptan, Sabrican Vural (Dk. 80 Oğulcan Şahin), Ömer Faruk Yılmaz, Resül Türkkalesi (Dk. 80 Sinan Kalaycı), Halil İbrahim Sevinç, Hakan Olkan
GOLLER: Dk. 90 Ersel Aslıyürek (P) (Karacabey Belediyespor)- Dk.25 Sabrican Vural (Serik Belediyespor)
KIRMIZI KART: Dk.71 Aykut Uluç (Serik Belediyespor)
SARI KARTLAR: Ömer Faruk Yücel, Onur Öztonga, Fatih Tultak, Ahmet Memiş (Karacabey Belediyespor), Serdar Güncü, Emre Toptan, Halil İbrahim Sevinç, Sinan Kalaycı, Muhammet Akpınar, Burak Çapkınoğlu, Ethem Erboğa (Serik Belediyespor)
TFF 2´nci Lig Beyaz Grup 23´üncü hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Serik Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.
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