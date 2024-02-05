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        Uludağ İhracatçı Birliklerinin ocak ayı ihracatı 2,9 milyar dolar oldu

        Uludağ İhracatçı Birliklerinin (UİB) ocak ayı ihracatının 2 milyar 910 milyon 13 bin dolar olarak gerçekleştiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 15:10 Güncelleme: 05.02.2024 - 15:10
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        Uludağ İhracatçı Birliklerinin ocak ayı ihracatı 2,9 milyar dolar oldu
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        Uludağ İhracatçı Birliklerinin (UİB) ocak ayı ihracatının 2 milyar 910 milyon 13 bin dolar olarak gerçekleştiği bildirildi.

        UİB'den yapılan açıklamaya göre, ocakta 2 milyar 910 milyon 13 bin dolarlık ihracata imza atan birliğin geriye dönük 12 aylık ihracat tutarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 artışla 36 milyar 626 milyon 766 bin dolar olarak gerçekleşti.

        Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB) ocak ihracatı 2 milyar 407 milyon 135 bin dolar olarak gerçekleşti. OİB'in geriye dönük 12 aylık ihracatı da yüzde 13'lük artışla 30 milyar 253 milyon 922 bin dolar olarak açıklandı.

        Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), ocak ayında 104 milyon 960 bin dolar ihracata imza attı. UTİB'in geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracatı ise 1 milyar 278 milyon 68 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

        Geçen ay 69 milyon 301 bin dolarlık ihracat yapan Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB) geriye dönük 12 aylık ihracatı ise 942 milyon 88 bin dolar seviyesine ulaştı.

        Ocakta, Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) 20 milyon 360 bin dolar, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği de (UYMSİB) 16 milyon 566 bin dolarlık ihracat yaptı.

        UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin Ocak 2024 ihracatı da 291 milyon 691 bin dolar olarak gerçekleşti.

        Rakamları değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, ihracatta geçen yıl yakaladıkları ivmeyi bu yılın ilk ayında da devam ettirdiklerini belirterek, "Dünya genelinde bölgesel anlamda yaşanan gelişmelerle global belirsizlikler nedeniyle dış ticaret beklentilerinin düştüğü göz önünde bulundurulursa, üyelerimizin gayretli çalışmalarıyla sürdürülen ihracat artışı başarının göstergesidir. İhracatçılar olarak üretmeye ve kıyasıya rekabetin yaşandığı dış pazarlarda satışlarımızı artırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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