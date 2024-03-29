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        Bursa'da jandarma personeli tarım araçlarının güvenli kullanımını öğreniyor

        FATİH ÇAPKIN - Jandarma Genel Komutanlığının sorumluluk alanlarında emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin sağlanması için zorlu iklim ve arazi koşullarında görev yapan jandarma personeline kırsal alanlarda traktör kazalarını azaltmak, bölge halkına sürüş eğitimi vermeleri amacıyla Bursa'da "Tarım Araçlarının Güvenli Kullanımı Eğitimi" uygulanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 12:04 Güncelleme: 29.03.2024 - 12:04
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        Bursa'da jandarma personeli tarım araçlarının güvenli kullanımını öğreniyor
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        FATİH ÇAPKIN - Jandarma Genel Komutanlığının sorumluluk alanlarında emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin sağlanması için zorlu iklim ve arazi koşullarında görev yapan jandarma personeline kırsal alanlarda traktör kazalarını azaltmak, bölge halkına sürüş eğitimi vermeleri amacıyla Bursa'da "Tarım Araçlarının Güvenli Kullanımı Eğitimi" uygulanıyor.

        Farklı coğrafi özellikleri bulunan görev alanlarında faaliyet gösteren jandarma ekiplerinde görevli personel, kurumun envanterinde bulunan otomobil, minibüs ve arazi aracı gibi devriye müdahale ve trafik araçlarını da kullanıyor.

        Görevleri sırasında yaşanan kazaların azaltılması, sürücünün, sürüşün her aşamasında aracına tam olarak hakim olması, dışarıdan gelen uyarıcılara seri şekilde yanıt verebilmesi, aracını doğru yerde ve doğru pozisyonda kullanması, olması gerektiği sürede intikalini en güvenli şekilde tamamlaması ve aracının limitlerini bilmesi amacıyla eğitim programları yapılıyor.

        Bursa'daki Jandarma Trafik Okul Komutanlığında uygulamalı motosiklet ve otomobil güvenli ve ileri sürüş teknikleri, kar üstü ve UTV araçları, tehlikeli madde taşımacılığı olmak üzere 17 dalda kurslar düzenleniyor.

        Köylerde ve kırsal bölgelerde traktör denetimlerini artırmak, bölge halkına traktör eğitimi vererek tarım araçlarıyla yaşanan trafik ve iş kazalarını önlemek amacıyla başlatılan "Tarım Araçları Güvenli Kullanımı Eğitimi" kursuna yurt genelinden jandarma personeli katılıyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiyle yapılan işbirliği kapsamında 4 gün süren eğitimlerde, tarım araçlarının sürüşe başlamadan önce ve sürüş sırasında yapılacak işlemler, tarım araçlarının tarım makineleriyle kullanımında dikkat edilmesi gerekenler, bu araçların karıştığı kazaların nedenleri, sürücülerde gereken belgeler, bulundurulması zorunlu malzeme ve teçhizatın kontrolünü içeren iki gün teorik, bir gün uygulamalı ders anlatımının ardından yazılı ve uygulamalı sınav gerçekleştiriliyor.

        Osmangazi ilçesindeki Jandarma Trafik Okul Komutanlığında geçen yılın ikinci yarısında başlayan eğitimler, Anadolu Ajansı ekibince görüntülendi.

        Komutanlığın Trafik Eğitimi Bölüm Başkanı Binbaşı Ahmet Temiz, 2019'da kurulan Jandarma Trafik Okulunda "Motosiklet Bölüm Başkanlığı" ile "Trafik Bölüm Başkanlığı" olmak üzere iki alanda faaliyet gösterildiğini söyledi.

        Okulda farklı araçların eğitimlerinin de verildiğini, yılda 2 bin 500 personelin eğitiminin planlandığını belirten Temiz, "Okulumuzda trafik kursu, tehlikeli madde taşımacılığı kursu, tarım araçlarının güvenli kullanımı kursu, motosiklet ve otomobil güvenli ve ileri sürüş teknikleri, kar üstü ve UTV araçlar olmak üzere 17 farklı dalda kurs verilmektedir. Son zamanlarda köylerimizde ve kırsal kesimlerimizde artan traktör kazaları nedeniyle okulumuzda tarım araçlarının güvenilir kullanımıyla ilgili eğitimlere ağırlık verilmektedir." dedi.

        - Tarım araçlarının karıştığı kazaların çoğunluğu jandarma sorumluluk bölgesinde

        Güvenli Sürüş Öğretmeni Astsubay Kıdemli Başçavuş Muhammet Tosun da ülke genelinde tarım araçları trafik kazalarının gerçekleştiği yerlerin çoğunlukla jandarma sorumluluk alanlarında olduğunu ifade etti.

        Bu kapsamda kazaların önlenmesi ve sürücülerin denetlenerek bilgi verilmesi için okulda eğitimlerin verildiğini aktaran Tosun, şunları kaydetti:

        "Teorik eğitim sonrası uygulamalı eğitim, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde konusunda uzman personel tarafından veriliyor. Eğitimin 4'üncü gününde yazılı ve uygulama sınavı yapılıyor. Teorik eğitimlerde tarım araçlarını karıştığı trafik kazalarının nedenleri ve bunların giderilmesi için yapılacak işlemler, tarım araçlarında ve sürücülerde bulunması gereken belgeler, bulundurulması zorunlu malzeme ve teçhizatlar, tarım araç sürücülerine eğitim verilirken dikkat edilmesi gereken hususlar. Uygulama eğitim esnasında da tarım araçlarının sürüşe başlamadan önce ve sürüş esnasında yapılacak işlemler, tarım araçlarının tarım makineleriyle beraber kullanımı esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda eğitim verilmektedir. "

        Tarım araçları güvenli eğitici eğitiminin özellikle trafik jandarması olarak görev alan subay, astsubay ve uzman jandarmalara verildiğini vurgulayan Tosun, "Eğitimimiz, eğitici eğitimi olması hasebiyle bu personel çok kısa sürede yüzlerce personelimize ve vatandaşımıza eğitim vererek meydana gelebilecek kazaları önleyebilecektir." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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