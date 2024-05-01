Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Durumun bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Mahmudiye Mahallesi Güverte Sokak'ta iki katlı mobilya imalathanesinin ikinci katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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