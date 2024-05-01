Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü.
Mahmudiye Mahallesi Güverte Sokak'ta iki katlı mobilya imalathanesinin ikinci katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.