Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da dağlık arazide mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

        Bursa'da dağlık arazideki dere kenarında mahsur kalan 3 genç ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 23:12 Güncelleme: 30.04.2024 - 23:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da dağlık arazide mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'da dağlık arazideki dere kenarında mahsur kalan 3 genç ekiplerce kurtarıldı.

        Orhangazi ilçesine bağlı Sölöz Mahallesi ile Bayırköy yolu üzerindeki dağlık arazide gezintiye çıkan ve yollarını kaybeden 3 genç dere kenarında mahsur kaldı.

        Beyzanur A, Ali K. ve Ahmet Arda Ş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumlarını bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye Orhangazi Jandarma Komutanlığı, JAK, AFAD ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaklaşık 3 saatlik çalışmayla mahsur kaldıkları yerden alınan ve sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen gençler, daha sonra tedbir amacıyla ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Türkiye önemli rol oynuyor"
        "Türkiye önemli rol oynuyor"
        Eskortla fiyat tartışmasında kardeşini yanlışlıkla öldürmüştü, görüntüleri ortaya çıktı
        Eskortla fiyat tartışmasında kardeşini yanlışlıkla öldürmüştü, görüntüleri ortaya çıktı
        "İsrail sorumsuz çılgınların elinde rehin"
        "İsrail sorumsuz çılgınların elinde rehin"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs açıklaması
        Kuaför salonuna pompalı saldırı: 2 ölü
        Kuaför salonuna pompalı saldırı: 2 ölü
        34. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        34. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Erdoğan ile Özgür Özel perşembe günü görüşecek
        Erdoğan ile Özgür Özel perşembe günü görüşecek
        Yağış bulutları, şimşek ve gök gürültüleri ile geliyor!
        Yağış bulutları, şimşek ve gök gürültüleri ile geliyor!
        Yanlış anlaşılma kurbanı oldu! 6 sanığa indirimli hapis
        Yanlış anlaşılma kurbanı oldu! 6 sanığa indirimli hapis
        Süper Lig'de 34. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 34. haftanın panoraması!
        Yöneticinizin kadın olma ihtimali hangi ülkede daha yüksek?
        Yöneticinizin kadın olma ihtimali hangi ülkede daha yüksek?
        TCMB altın alımlarında küresel lider
        TCMB altın alımlarında küresel lider
        Vampir yüz bakımı sonucu 3 kadın HIV kaptı
        Vampir yüz bakımı sonucu 3 kadın HIV kaptı
        Türkiye'nin tanıtımı ne düzeyde?
        Türkiye'nin tanıtımı ne düzeyde?
        Ne oldu size!
        Ne oldu size!
        Gördüğünüz ilk şekil korkunuzu ortaya çıkarıyor!
        Gördüğünüz ilk şekil korkunuzu ortaya çıkarıyor!
        Öğrencilerin neden derste uykusu geliyor?
        Öğrencilerin neden derste uykusu geliyor?
        Fed'in faiz kararı ne olacak?
        Fed'in faiz kararı ne olacak?
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak

        Benzer Haberler

        Bursa'da bir kadını öldürdüğü öne sürülen sanıktan "Amacım öldürmek değildi...
        Bursa'da bir kadını öldürdüğü öne sürülen sanıktan "Amacım öldürmek değildi...
        Bursa'da üniversite öğrencileri Gazze'ye destek için yürüyüş düzenledi, çad...
        Bursa'da üniversite öğrencileri Gazze'ye destek için yürüyüş düzenledi, çad...
        Bursa'da 1 Mayıs'ta raylı sistemle ulaşım ücretsiz olacak
        Bursa'da 1 Mayıs'ta raylı sistemle ulaşım ücretsiz olacak
        Bursa'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
        Bursa'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
        Sınır ötesi karaciğer operasyonuyla ikinci hayatına kavuşan Tamer'e sürpriz...
        Sınır ötesi karaciğer operasyonuyla ikinci hayatına kavuşan Tamer'e sürpriz...
        BTÜ'lü doktora öğrencisinin "yara iyileştirmesini hızlandıracak" malzeme pr...
        BTÜ'lü doktora öğrencisinin "yara iyileştirmesini hızlandıracak" malzeme pr...