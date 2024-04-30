Bursa'da dağlık arazide mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Yaklaşık 3 saatlik çalışmayla mahsur kaldıkları yerden alınan ve sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen gençler, daha sonra tedbir amacıyla ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Orhangazi ilçesine bağlı Sölöz Mahallesi ile Bayırköy yolu üzerindeki dağlık arazide gezintiye çıkan ve yollarını kaybeden 3 genç dere kenarında mahsur kaldı.

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