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        Bursa'da bir kadını öldürdüğü öne sürülen sanıktan "Amacım öldürmek değildi" savunması

        Bursa'da bir kadını bıçaklayarak öldürdüğü, kadının arkadaşını da yaraladığı ileri sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 16:55 Güncelleme: 30.04.2024 - 16:55
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        Bursa'da bir kadını öldürdüğü öne sürülen sanıktan "Amacım öldürmek değildi" savunması
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        Bursa'da bir kadını bıçaklayarak öldürdüğü, kadının arkadaşını da yaraladığı ileri sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

        Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Güner A. (46), maktul Derya Pas'ın yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Bursa Barosu Kadın Hakları Merkezinin vekilleri ve taraf avukatları katıldı.

        Savunmasını yapan sanık Güner A, Pas ile tanışmalarından bir süre sonra beraberlik yaşamaya başladıklarını anlattı.

        Derya Pas'ın madde ve alkol bağımlılığıyla mücadele ettiğini öne süren sanık, bu nedenle sürekli barışıp ayrıldıklarını dile getirdi.

        Son ayrılığın ardından olay günü sokakta karşılaştıklarını ifade eden Güner A, Pas'ın kendisine anahtar vererek evine davet ettiği iddiasında bulundu.

        Pas'ın, eve arkadaşı Gökhan E. ile geldiğini aktaran sanık, bundan dolayı aralarında tartışma çıktığını belirtti.

        Gökhan E. ve Derya Pas'ın kendisine küfür ve hakaretler ettiğini, bu sebeple cinnet getirdiğini, mutfaktan aldığı bıçakla onları yaraladığını kaydeden sanık Güner A, "Amacım Derya'yı öldürmek değildi. Vurduğum bıçak darbeleriyle ölebileceğini düşünmedim." dedi.

        - "Korktuğumuz başımıza geldi"

        Olaydan yaralı kurtulan ve duruşmaya başka suçtan tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan Gökhan Er ise sanığın yalan söylediğini, olay günü arkadaşı olan Pas'ın evinde kaldığı sırada gece eve giren Güner A'nın bıçakla kendilerine saldırdığını ileri sürdü.

        Bıçakla yaralandığını sonradan fark ettiğini, olaydan sonra polisle tekrar eve girdiklerinde Pas'ın yaralandığını gördüğünü anlatan Er, "Derya yüzüstü, sırtında bıçak saplı şekilde yatıyordu. Bizden yardım etmemizi istedi." diye konuştu.

        Maktulün babası Erol Pas da sanığın yalan söylediğini, şiddetli eylemleri nedeniyle kızına karşı koruma kararı aldırdıklarını dile getirerek, "Olaydan bir gün önce tatilden dönmüştük. Kızım, 'Artık korkmuyorum baba' demişti ancak korktuğumuz başımıza geldi." ifadesini kullandı.

        Mahkeme heyeti, Bursa Barosu Kadın Hakları Merkezi vekillerinin davaya katılma talebinin reddine, maktul yakınları ile yaralıya delillerini sunmaları için süre verilmesine ve sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        Bursa'da, 8 Ağustos 2023'te bir süre beraberlik yaşadığı Derya Pas'ın (37) Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi'ndeki evine giden Güner A, Pas ve onu arkadaşı Gökhan E'yi bıçaklamıştı. 6 bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

        Olay yerinden kaçan ve daha sonra yakalanan Güner A. tutuklanmış, hakkında "kadına karşı kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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