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        Bursa'da 1 Mayıs'ta raylı sistemle ulaşım ücretsiz olacak

        Bursa Büyükşehir Belediyesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla raylı sistemle (BursaRay) ulaşımın belirli saatlerde ücretsiz olacağını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 15:33 Güncelleme: 30.04.2024 - 15:33
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        Bursa'da 1 Mayıs'ta raylı sistemle ulaşım ücretsiz olacak
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        Bursa Büyükşehir Belediyesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla raylı sistemle (BursaRay) ulaşımın belirli saatlerde ücretsiz olacağını duyurdu.

        Belediyeden yapılan açıklamada, kutlama ve etkinliklerin coşkulu kalabalıklarla geçmesi amacıyla sadece raylı ulaşım sisteminde geçerli olmak üzere 08.00-16.00 saatlerinde ücretsiz ulaşım uygulaması yapılacağı bildirildi.

        Açıklamada, ücretsiz uygulamadan yararlanmak için vatandaşların Bursakartlarını kullanmaları gerektiği ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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