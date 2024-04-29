Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Bursa’nın Gemlik ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik ekipleri tarafından ilçede uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından operasyon düzenlendi.
Operasyonda Yılmaz S, Taşkın A, Paşacan V, Ali E.O. ve Sait S.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.