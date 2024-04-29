Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik ekipleri tarafından ilçede uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından operasyon düzenlendi.

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