Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 18:41 Güncelleme: 29.04.2024 - 18:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa’nın Gemlik ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik ekipleri tarafından ilçede uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından operasyon düzenlendi.

        Operasyonda Yılmaz S, Taşkın A, Paşacan V, Ali E.O. ve Sait S.K. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        'Yumurtalı otoban çetesi' iddiasına açıklama
        'Yumurtalı otoban çetesi' iddiasına açıklama
        Beşiktaş'ın Avrupa'ya katılma denklemi
        Beşiktaş'ın Avrupa'ya katılma denklemi
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçına inceleme
        Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçına inceleme
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        "Daha önce görmedik..." Aynı anda 15 tane oluştu! Kâbus gibi!
        "Daha önce görmedik..." Aynı anda 15 tane oluştu! Kâbus gibi!
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Cameron, ateşkes teklifinin şartlarını açıkladı
        Cameron, ateşkes teklifinin şartlarını açıkladı
        OtoTekno 2'nci bölümüyle ekrana geldi
        OtoTekno 2'nci bölümüyle ekrana geldi
        3 bölge için sağanak uyarısı! 14 kent için "sarı" alarm! Yarına dikkat!
        3 bölge için sağanak uyarısı! 14 kent için "sarı" alarm! Yarına dikkat!
        Çekimlere nihayet başladı
        Çekimlere nihayet başladı
        Kapısı açık otobüsten düşen kadının öldüğü faciada şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Kapısı açık otobüsten düşen kadının öldüğü faciada şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Resimlerdeki hataları bulabilir misiniz?
        Resimlerdeki hataları bulabilir misiniz?
        Şampiyonluk yolunda kalan maçlar!
        Şampiyonluk yolunda kalan maçlar!
        Getir Avrupa ve ABD'den çıktı
        Getir Avrupa ve ABD'den çıktı
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        Kayseri'de her mahalleye bir spor okulu
        Kayseri'de her mahalleye bir spor okulu
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!

        Benzer Haberler

        'Mahzen-32' operasyonunda örgüt lideri Saral'ın da aralarında olduğu 27 şüp...
        'Mahzen-32' operasyonunda örgüt lideri Saral'ın da aralarında olduğu 27 şüp...
        Bursa'da ağrı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuğun kulağından 2 kurtçuk...
        Bursa'da ağrı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuğun kulağından 2 kurtçuk...
        Tohumluk Vakfının "Dijital Tohumlar Filizleniyor" projesi Ankara'da tanıtıl...
        Tohumluk Vakfının "Dijital Tohumlar Filizleniyor" projesi Ankara'da tanıtıl...
        TÜRK-İŞ 1 Mayıs'ı Bursa'da kutlayacak
        TÜRK-İŞ 1 Mayıs'ı Bursa'da kutlayacak
        Kırsal mahallelilerin futbol turnuvasında 3 kişiyi bıçakla yaralayan şüphel...
        Kırsal mahallelilerin futbol turnuvasında 3 kişiyi bıçakla yaralayan şüphel...
        Bursa'da eşini bıçaklayarak öldüren sanık hakkında iddianame hazırlandı
        Bursa'da eşini bıçaklayarak öldüren sanık hakkında iddianame hazırlandı