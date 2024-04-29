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        Tohumluk Vakfının "Dijital Tohumlar Filizleniyor" projesi Ankara'da tanıtılacak

        Tohumluk Vakfı, Hatay deprem bölgesinde ekonomik ve kırsal kalkınmaya öncü ve yardımcı olmak amacıyla "Dijital Tohumlar Filizleniyor" projesini uygulamaya koyacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 13:23 Güncelleme: 29.04.2024 - 13:23
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        Tohumluk Vakfının "Dijital Tohumlar Filizleniyor" projesi Ankara'da tanıtılacak
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        Tohumluk Vakfı, Hatay deprem bölgesinde ekonomik ve kırsal kalkınmaya öncü ve yardımcı olmak amacıyla "Dijital Tohumlar Filizleniyor" projesini uygulamaya koyacak.

        Hedef kitlesi kırsalda el emeği ürünleriyle geçimini sağlayan aile işletmeleri ve kadın kooperatifleriyle orta ölçekli tarım üreticileri olan projede, Hatay bölgesinde deprem nedeniyle dezavantajlı duruma gelen üreticilere ekonomik güç kazandırarak bölge ekonomisinin canlanmasına destek olunması amaçlanıyor.

        Projede, dijital dünyada varlık göstererek ürünlerini geniş kitlelere ulaştırmak, ürünlerini daha büyük bir pazarla buluşturmak, kendi markalarını kurmak ve markalaşmak isteyen üreticileri desteklemek hedefleniyor. Bu çerçevede ayrıca coğrafi işaretli ürünlerin uluslararası pazara sunulması ve kazandırılması desteklenecek.

        Proje kapsamında vakıf gönüllülerinden oluşturulan "mentör" kadrosu, bölge üreticilerinden oluşan "filizler" kadrosuna girişimcilik yolculuğu boyunca sahada ve çevrimiçi buluşmalarla rehberlik edecek. Bu sayede yerel üretici, küçük işletme ve kooperatiflerin sürdürülebilir bir şekilde büyümelerine katkıda bulunmak için ihtiyaç duydukları dijital yetkinlikleri eğitim ve mentörlüklerle geliştirmeleri hedefleniyor.

        Vakfın son genel kurulunda seçilen yeni yönetim kadrosuyla hazırladığı projenin tanıtım toplantısı, 2 Mayıs'ta saat 10.00'da Ankara Wyndham Otel, Birecik salonunda düzenlenecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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