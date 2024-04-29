Tohumluk Vakfının "Dijital Tohumlar Filizleniyor" projesi Ankara'da tanıtılacak

Tohumluk Vakfı, Hatay deprem bölgesinde ekonomik ve kırsal kalkınmaya öncü ve yardımcı olmak amacıyla "Dijital Tohumlar Filizleniyor" projesini uygulamaya koyacak.

Hedef kitlesi kırsalda el emeği ürünleriyle geçimini sağlayan aile işletmeleri ve kadın kooperatifleriyle orta ölçekli tarım üreticileri olan projede, Hatay bölgesinde deprem nedeniyle dezavantajlı duruma gelen üreticilere ekonomik güç kazandırarak bölge ekonomisinin canlanmasına destek olunması amaçlanıyor.

Projede, dijital dünyada varlık göstererek ürünlerini geniş kitlelere ulaştırmak, ürünlerini daha büyük bir pazarla buluşturmak, kendi markalarını kurmak ve markalaşmak isteyen üreticileri desteklemek hedefleniyor. Bu çerçevede ayrıca coğrafi işaretli ürünlerin uluslararası pazara sunulması ve kazandırılması desteklenecek.