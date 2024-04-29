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        Kırsal mahallelilerin futbol turnuvasında 3 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

        BURSA'da, 32 kırsal mahalle takımlarının futbol turnuvasında, sahaya pet şişe atılmasının ardından taraftarlar arasında çıkan kavgada 3 kişiyi bıçakla yaralayan Tevfik Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 12:40 Güncelleme: 29.04.2024 - 12:45
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        Kırsal mahallelilerin futbol turnuvasında 3 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı
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        BURSA'da, 32 kırsal mahalle takımlarının futbol turnuvasında, sahaya pet şişe atılmasının ardından taraftarlar arasında çıkan kavgada 3 kişiyi bıçakla yaralayan Tevfik Ç. (31) gözaltına alındı. Futbolcunun sahaya atılan şişeyi tribüne geri attığı anlar cep telefonuyla görüntülendi. İlçe Kaymakamlığı, turnuvanın izinsiz olarak yapıldığını duyurdu.

        İnegöl ilçesinde 32 kırsal mahalle takımlarının katılımıyla düzenlenen futbol turnuvasında, dün Mesudiye Mahallesi'ndeki futbol sahasında, Gündüzlü ile Alibeyköy takımları karşı karşıya geldi. Maçın ilk dakikalarında bir pozisyon sonrasında taraftarlardan biri sahaya şişe attı. Bir futbolcunun yerden aldığı şişeyi tribünlere geri atmasının ardından iki takımın tarafları arasında tartışma çıktı. Sahaya giren taraftarlar tekme, yumruk ve bıçakla birbirlerine saldırdı.

        Yaklaşık 200 taraftar arasında çıkan arbedede bıçaklanan Ahmet D. (38), Orhan U. (37) ve Cengiz G. (22) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sahaya gelen polis kavgayı ayırırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Ahmet D., Orhan U. ve Cengiz G. ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        BIÇAKLA YAKALANDI

        Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şüpheli veya şüphelilerin kimliğini tespit etmek için inceleme başlattı. Kavgada bıçakla 3 kişiyi yaralayıp kaçtığı belirlenen Tevfik Ç., olay sırasında kullandığı bıçakla yakalandı. İlk ifadesinde yaralama olayına karışmadığını öne süren Tevfik Ç., gözaltına alındı. Tevfik Ç.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili soruşturma da sürüyor. Kavganın başlangıç anı, cep telefonu görüntüsüne saniye saniye yansıdı. Görüntülerde futbolcuların hakeme itiraz ettiği, bu sırada sahaya pet şişe atıldığı, bunu gören bir futbolcunun pet şişeyi yerden alıp tribünlere geri attığı, ardından tribündeki taraftarların sahaya girmeye çalıştığı görülüyor.

        Bu sırada, İnegöl Kaymakamlığı, turnuvanın izinsiz olarak gerçekleştirildiğini belirtip, sorumlular hakkında işlem yapılacağını duyurdu.

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