Bursa'da eşini bıçaklayarak öldüren sanık hakkında iddianame hazırlandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren sanığın, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Değirmenönü Mahallesi'ndeki evinde geçen yıl 17 Aralık'ta eşi Burcu Ayda'yı (33) bıçaklayarak öldüren Mustafa Ali Ayda (35) hakkında iddianame hazırlandı.

Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede ifadelerine yer verilen sanık Mustafa Ali Ayda, şoförlük yaparak geçimini sağladığını, etrafında sıkıntılı insanlar bulunduğundan dolayı korunma amaçlı yanında kesici alet bulundurduğunu belirtti.

Burcu Ayda'nın 9 yıllık resmi nikahlı eşi olduğunu, evlendiklerinden beri sürekli aralarında geçimsizlik olduğunu aktaran sanık, bundan dolayı sürekli tartıştıklarını, daha önceleri kendisine karşı eşinin birkaç kez uzaklaştırma kararı aldığını ifade etti.

Olay günü sabaha karşı eşi Burcu Ayda'nın su içmeye kalktığını, kendisinin de eşini görünce kendisiyle konuşmak istediğini ileri süren sanığın, "Bağırıp çağırmaya başladı. Küfürler ederek saldırdı. Akabinde dış kapıya doğru koşmaya başladı. Bunun üzerine normal zamanda da üzerimde taşıdığım bıçakla yanına gittim ve iki kere sol göğüs kısmından bıçakladım." şeklindeki beyanları iddianamede yer aldı.