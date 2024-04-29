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        TÜRK-İŞ 1 Mayıs'ı Bursa'da kutlayacak

        TÜRK-İŞ Bursa Bölge Temsilcisi Ruhi Biçer, sendikanın üst düzey yönetiminin katılacağı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının Bursa'da yapılacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 13:08 Güncelleme: 29.04.2024 - 13:08
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        TÜRK-İŞ 1 Mayıs'ı Bursa'da kutlayacak
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        TÜRK-İŞ Bursa Bölge Temsilcisi Ruhi Biçer, sendikanın üst düzey yönetiminin katılacağı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının Bursa'da yapılacağını söyledi.

        Biçer, sendikanın Bursa Bölge Temsilciliği tarafından kentteki bir restoranda düzenlenen basın toplantısında, 1 Mayıs kutlamalarının merkez Nilüfer ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndan saat 8.30'da kortej ile başlayacağını, 10.00'da ise toplu yürüyüş ile devam edeceğini belirtti.

        Yürüyüş sonrasında bulvarda, zaman zaman konserlerin de yapıldığı boş alanda kutlamanın gerçekleştirileceğini ifade eden Ruhi Biçer, şöyle konuştu:

        "Bu yıl 1 Mayıs'ı TÜRK-İŞ Sendikası olarak Türkiye genelinde Bursa merkezli kutlama kararı aldık. Bu çalışmalarımızı mart ayının ortalarında başlattık. Netleştiğinde sizlerle de paylaştık.

        1 Mayıs'taki pankartlarımız, 'Ekonomik krizin nedeni biz değiliz. Yoksulluğa, hayat pahalılığına, vergide adaletsizliğe, esnek çalışmaya, kayıt dışı istihdama, taşeronlaşmaya, sendikasızlaşmaya dur diyoruz. İnsan onuruna yakışır yaşama ve çalışma şartları istiyoruz. Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın TÜRK-İŞ' şeklinde olacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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