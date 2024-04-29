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        Haberler Dünya Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Cameron, ateşkes teklifinin şartlarını açıkladı

        Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Cameron, ateşkes teklifinin şartlarını açıkladı

        Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron, İsrail'in Hamas'a 'çok cömert' bir ateşkes teklifi önerdiğini duyurdu. Cameron, Hamas'ın masasında 40 günlük ateşkesi, Hamas'ın elindeki rehinelerin tümünü bırakmasını ve karşılığında İsrail'in binlerce Filistinli tutukluyu bırakmasını içeren bir teklif olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2024 - 17:22 Güncelleme: 29.04.2024 - 17:22
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        Cameron, ateşkes teklifinin şartlarını açıkladı
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        Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalarda Hamas'a sunulan mevcut teklifin; 40 gün süreli bir ateşkes ve İsrailli rehinelerin serbest bırakılması karşılığında binlerce Filistinli mahkumun serbest bırakılmasını içerdiğini söyledi.

        Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu özel toplantısında konuşan Cameron, "Umarım Hamas bu anlaşmayı kabul eder. Açıkçası dünyadaki tüm baskılar ve tüm gözler bugün 'Bu anlaşmayı kabul edin' diyerek onların üzerinde olmalı" dedi.

        Cameron, teklifi 'çok cömert' olarak nitelendirirken, Hamas elindeki tüm rehineleri salıverene kadar çatışmaların süreceğini belirtti.

        Cameron ayrıca, çatışmaların sona ermesinin ardından iki devletli bir çözüm olabilmesi için 7 Ekim'de İsrail'e gerçekleştirilen saldırılarından sorumlu Hamas üyelerinin Gazze'yi terk etmesinin şart olduğunu söyledi.

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