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        'Mahzen-32' operasyonunda örgüt lideri Saral'ın da aralarında olduğu 27 şüpheli adliyede

        BURSA merkezli 7 ilde 'Sarallar' suç örgütüne yönelik eş zamanlı 'Mahzen-32' operasyonunda, aralarında örgüt lideri Hakkı Saral'ın da (57) bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 15:41 Güncelleme: 29.04.2024 - 15:45
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        'Mahzen-32' operasyonunda örgüt lideri Saral'ın da aralarında olduğu 27 şüpheli adliyede
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        BURSA merkezli 7 ilde 'Sarallar' suç örgütüne yönelik eş zamanlı 'Mahzen-32' operasyonunda, aralarında örgüt lideri Hakkı Saral'ın da (57) bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı. Vadeli araç alım satım faaliyetlerinde bulunarak, mağdurlardan silah zoruyla yüksek miktarda para tahsilatı yaptığı, kasten yaralama, mala zarar verme, çek-senet tahsilatı, yağma, gasp suçlamasıyla yakalanan şüpheliler, ifadeleri sonrası adliyeye sevk edildi.

        Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Sarallar' diye bilinen suç örgütünün Bursa ve İnegöl'de faaliyet gösterdiği yönünde bilgi aldı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan iznin ardından başlatılan soruşturma kapsamında ekipler, isimleri ve adresleri belirlenen şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Şüphelilerin vadeli araç alım satım faaliyetlerinde bulunarak mağdurlardan silah zoruyla yüksek miktarlarda para tahsilatı yaptığını, taraf olmadıkları alacak verecek konularında tarafmış gibi gösterip pay talep ettiğini, il dışından getirdikleri tetikçiler vasıtasıyla para vermeyi kabul etmeyen kişilere ve bu kişilerin iş yerlerine yönelik silahlı saldırı düzenlediklerini, silahla ölüm tehdidinde bulundukları kişilerin iş yerlerine ve araçlarına zorla el koyduklarını ve bu malları örgüt üyelerinin üzerine geçirdiklerini de tespit etti.

        Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, geçen cuma günü Bursa merkezli İstanbul, Ankara, Trabzon, Yalova, İzmir ve Diyarbakır'da toplam 44 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, aralarında örgüt lideri Hakkı Saral'ın da olduğu,

        polisle çatışmaya girip etkisiz hale getirilen 27 kişi gözaltına alınırken; 16 tabanca, toplam değeri 56 milyon 434 bin lira olan 53 çek ve senet, 1272 farklı çaplarda fişek, 430 bin 400 lira, 123 bin 800 dolar, 20 bin 800 euro ve 2 adet lüks araç ele geçirildi.

        OPERASYON ANI KAMERADA

        Sarallara yönelik olarak düzenlenen 'Mahzen-32' operasyonunda, yeni görüntülere ulaşıldı. Görüntülerde, operasyon için toplanan polislerin görüntüsü ile yapılan baskınlarda özel harekat polislerin koçbaşlarıyla kapıları kırması, şüphelilerin gözaltına alınması, yapılan aramalarda para ve dövizlerin bulunması yer aldı. Gözaltına alınanlar arasında, Sarallar'ı İnegöl'e çağırıp daha sonra kendileriyle birlikte çalıştığı öne sürülen, ilçede 'Hanım Ağa' olarak tanınan Derya T.'nin de (41) bulunduğu öğrenildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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