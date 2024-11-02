Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Serdal A. (50), yönetimindeki 35 BLA 565 plakalı otomobil, Bursa-Ankara kara yolu Babasultan Kavşağı'nda Ferhat B. (25) yönetimindeki 16 JUR 34 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle savrulup devrilen 16 JUR 34 plakalı otomobilin sürücüsü Ferhat B, yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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