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        Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 16:18 Güncelleme: 02.11.2024 - 16:20
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        Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

        Serdal A. (50), yönetimindeki 35 BLA 565 plakalı otomobil, Bursa-Ankara kara yolu Babasultan Kavşağı'nda Ferhat B. (25) yönetimindeki 16 JUR 34 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın şiddetiyle savrulup devrilen 16 JUR 34 plakalı otomobilin sürücüsü Ferhat B, yaralandı.

        Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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