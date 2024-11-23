Bursa'da kuvvetli fırtına otobüs durağı ve atık toplama kabinini devirdi

Bursa'da kuvvetli fırtına, otobüs durağı, atık toplama kabini ve ağaçları devirip hasara yol açtı.

Kentte gece saatlerinde etkisini artıran kuvvetli fırtınanın hızı zaman zaman saatte 70 kilometreye ulaştı.

Şiddetli rüzgar dolayısıyla bazı evlerin cam balkonları kırılıp sokağa ve araçların üzerine düştü.

Bazı çöp konteynerlerinin devrildiği fırtına reklam panoları ve tabelalara da hasar verdi.