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        BBDSO trampet sanatçısı Romain Leleu'yi ağırladı

        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu haftaki konserinde trompet sanatçısı Romain Leleu'yi konuk etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 02:35 Güncelleme: 29.11.2024 - 03:12
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        BBDSO trampet sanatçısı Romain Leleu'yi ağırladı
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        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu haftaki konserinde trompet sanatçısı Romain Leleu'yi konuk etti.

        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (AKKM) konseri, şef Joonas Pıtkanen yönetti.

        Konserin ikinci yarısında sahne alan solist Romain Leleu "Senfoni No: 6", "Trompet Konçertosu" ve "Poloveç Dansları" gibi eserleri BBDSO eşliğinde seslendirdi.

        Gecenin sonunda şef ve solist, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

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