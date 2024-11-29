BBDSO trampet sanatçısı Romain Leleu'yi ağırladı

Gecenin sonunda şef ve solist, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Konserin ikinci yarısında sahne alan solist Romain Leleu "Senfoni No: 6", "Trompet Konçertosu" ve "Poloveç Dansları" gibi eserleri BBDSO eşliğinde seslendirdi.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu haftaki konserinde trompet sanatçısı Romain Leleu'yi konuk etti.

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