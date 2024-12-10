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        Harmancık Belediyesi mülkiyetindeki tarım arazilerini ekonomiye kazandırıyor

        Bursa'nın Harmancık ilçesinde belediyenin mülkiyetinde olan tarım arazileri tespit edilerek hububat ekimi yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 09:50 Güncelleme: 10.12.2024 - 09:52
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        Harmancık Belediyesi mülkiyetindeki tarım arazilerini ekonomiye kazandırıyor
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        Bursa'nın Harmancık ilçesinde belediyenin mülkiyetinde olan tarım arazileri tespit edilerek hububat ekimi yapılıyor.

        Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, mülkiyeti belediyeye ait olan tarlaları tespit ettirerek, boş ve kullanılmayanların ekilmesi talimatını verdi. Lavanta, yulaf ve aspir ekimine uygun tarlalar tespit edilerek, ekim işine başlandı.

        Arıkan, yaptığı açıklamada, 30 mahallede belediyeye ait bugüne kadar kullanılmamış toplam 228 dekar boş tarla ve bahçe olduğunu tespit ettiklerini bildirdi.

        Bunlardan ekim ve dikime uygun olanları değerlendirdiklerini belirten Arıkan, "Kurduğumuz genç kadın kooperatifi ile işbirliği içinde hasat sonu ekonomiye de katkı sağlamış olacağız. Ürünlerin katma değerini de artırmış olacağız." dedi.

        Personel kadrosuna veteriner hekimin ardından ziraat mühendisi de eklediklerini ifade eden Arıkan, nitelikli tarımda örnek uygulamalar yapmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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