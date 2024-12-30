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        Türk Kızılay Osmangazi gönüllülerinden taşradaki okullara destek

        Türk Kızılay Osmangazi Şubesi Kadın Teşkilatı gönüllüleri, Orhaneli ilçesine bağlı iki köy okulunda eğitim gören çocuklarını ihtiyaçlarını karşıladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 12:59 Güncelleme: 30.12.2024 - 13:05
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        Türk Kızılay Osmangazi gönüllülerinden taşradaki okullara destek
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        Türk Kızılay Osmangazi Şubesi Kadın Teşkilatı gönüllüleri, Orhaneli ilçesine bağlı iki köy okulunda eğitim gören çocuklarını ihtiyaçlarını karşıladı.

        Orhaneli ilçesine bağlı kırsal Akalan ile Göynükbelen mahallelerini ziyaret eden Kızılay Osmangazi Kadın Teşkilatı gönüllüleri, ilkokul öğrencilerinin soğuk kış günlerini daha sıcak ve konforlu geçirmeleri için ihtiyaçlarını karşıladı.

        Ziyaretler kapsamında, okullarda eğitim gören tüm çocuklara bot, mont ve kırtasiye malzemeleri hediye edildi. Çocukların mutlu olduğu etkinlik, köy halkının da takdirini topladı.

        Kızılay Osmangazi Kadın Kolları Başkanı Esin Öztok, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, kış aylarının zorluklarını en çok hisseden kesimlerden birinin de çocuklar olduğunu vurgulayarak, "Onların daha sağlıklı, sıcak ve güvenli bir ortamda büyümelerini sağlamak en önemli hedeflerimizden biri. Çocuklarımızın yüzlerini güldürmek ve ihtiyaçlarını karşılamak bizler için mutlulukların en büyüğüdür. Bu tür yardımlarla iyilik hareketimizi büyütmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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