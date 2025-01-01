UEDAŞ, kesintisiz enerji için yılbaşında 298 ekibiyle enerji dağıtım mesaisini sürdürdü

Şirket, Güney Marmara'da aktif olarak kullandığı SCADA sistemi ile de şebekenin uzaktan tüm ölçüm, izleme ve kumanda faaliyetlerini yürütüyor.

Şirket, yeni yılı karşılarken, milyonlarca kişinin yoğun enerji kullanımı karşısında yaşanabilecek sorunları engellemek için çalışmalarına aralıksız devam etti. Ekipler, 102 sepetli araç, 63 arazi aracı ile çalışmalarını sürdürdü.

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 5 milyonun üzerinde nüfusa enerji sağlayan Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), yılbaşında 298 ekibiyle sahada enerji dağıtım mesaisine devam etti.

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