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        UEDAŞ, kesintisiz enerji için yılbaşında 298 ekibiyle enerji dağıtım mesaisini sürdürdü

        Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 5 milyonun üzerinde nüfusa enerji sağlayan Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), yılbaşında 298 ekibiyle sahada enerji dağıtım mesaisine devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 00:15 Güncelleme: 01.01.2025 - 00:24
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        UEDAŞ, kesintisiz enerji için yılbaşında 298 ekibiyle enerji dağıtım mesaisini sürdürdü
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        Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 5 milyonun üzerinde nüfusa enerji sağlayan Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), yılbaşında 298 ekibiyle sahada enerji dağıtım mesaisine devam etti.

        Güney Marmara'da elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, yeni yılı 298 ekibiyle yılbaşı mesaisi yaparak karşıladı.

        Şirket, yeni yılı karşılarken, milyonlarca kişinin yoğun enerji kullanımı karşısında yaşanabilecek sorunları engellemek için çalışmalarına aralıksız devam etti. Ekipler, 102 sepetli araç, 63 arazi aracı ile çalışmalarını sürdürdü.

        UEDAŞ Genel Müdürü Cihangir Gençoğlu da saha çalışmalarını yerinde kontrol edip, ekiplerin yeni yılını kutladı.

        Şirket, Güney Marmara'da aktif olarak kullandığı SCADA sistemi ile de şebekenin uzaktan tüm ölçüm, izleme ve kumanda faaliyetlerini yürütüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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