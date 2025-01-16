Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası 15'inci yıldönümünü kutladı
Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası, kuruluşunun 15'inci yıldönümünü konserle kutladı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası, kuruluşunun 15'inci yıldönümünü konserle kutladı.
Merinos Atatürk Kongre Ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri şef Nevzat Şengül yönetti.
Gecede solist olarak sahne alan Semih Ersoy ve Emre Övek müzikseverleri coşturdu.
Solistler roman müziğinin sevilen ve unutulmayan eserlerinden oluşan geniş bir repertuvara yer verdi.
Konserin ilerleyen saatlerinde sahne alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, seslendirdiği "Yeşil Ördek " türküsü ile Bursalı sanatseverlerden tam not aldı.
Konser sonunda solistlerin ve roman orkestrasının performansı müzik severler tarafından uzun süre alkışlandı.
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