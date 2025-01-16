Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası 15'inci yıldönümünü kutladı

Konser sonunda solistlerin ve roman orkestrasının performansı müzik severler tarafından uzun süre alkışlandı.

Solistler roman müziğinin sevilen ve unutulmayan eserlerinden oluşan geniş bir repertuvara yer verdi.

Gecede solist olarak sahne alan Semih Ersoy ve Emre Övek müzikseverleri coşturdu.

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