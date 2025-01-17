İnegöllü mobilya üreticileri bu yıl ABD pazarına odaklanacak

MUSTAFA BİKEÇ - Türkiye'nin önemli mobilya üretim merkezlerinden olan ve 175 ülkeye ihracat gerçekleştiren Bursa'nın İnegöl ilçesindeki mobilya üreticileri, gelecek dönemde ABD pazarından daha fazla pay sahibi olmayı hedefliyor.

Türkiye ve dünyanın dört bir yanında iç mekanları süsleyen İnegöl mobilyası, ilçedeki 4 binin üzerinde atölye ve fabrikalarda üretiliyor.

İlçede yaklaşık 120 bin kişiye istihdam sağlayan mobilya sektörü, 1000'den fazla mobilya mağazasıyla Türkiye'nin dört bir yanından gelen alıcılar için perakende satışta da önemli rol üstleniyor.

Yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen fuarlar sayesinde birçok ülkeyle iş bağlantıları sağlayan İnegöllü mobilya üreticilerinin yeni hedefinde ABD pazarı var.

- "İnegöl Ticaret Odası Amerika'da depolar kiralayıp şirket açtı"

İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, AA muhabirine, İnegöl mobilyasının Türkiye iç pazarının yüzde 40'ına hakim olduğunu söyledi.

İnegöllü mobilyacıların Türkiye'nin istihdamına ciddi katkı sağladığını aktaran Ayhan, her geçen gün mobilya üretim kapasitesini yükselten İnegöl mobilya sanayisinin, yeni tasarımlarla yurt dışı alıcılarının gözdesi olduğunu belirtti.

Ayhan, İnegöllü mobilya üreticilerinin bu yıl ABD pazarına odaklanacağını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Resmi kayıtlı 175 ülkeye ihracat yapıyoruz. Asya, Afrika, Avrupa dahil birçok ülkeye ihracatımız var. Yeni pazarımız Amerika olacak. Şubat ayında MODEF bünyesinde Miami'de ikinci fuarımızı açacağız. Oradan yavaş yavaş Amerika iç piyasasına daha fazla ürün satmaya başlayacağız. İnegöl Ticaret Odası Amerika'da depolar kiralayıp şirket açtı. İnegöllü mobilyacılara destek olacak. Orta Doğu bizim halen birinci pazarımız, ikincisi Avrupa, üçüncü pazarımız Asya ve Afrika da yeni yeni hızlanmaya başladı."

İnegöl'de her ülkeye özel isteğe göre mobilyaların yapıldığını dile getiren Ayhan, klasik mobilyaları en fazla Asya, Afrika ve Orta Doğu'nun tercih ettiğini kaydetti.