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        İnegöllü mobilya üreticileri bu yıl ABD pazarına odaklanacak

        MUSTAFA BİKEÇ - Türkiye'nin önemli mobilya üretim merkezlerinden olan ve 175 ülkeye ihracat gerçekleştiren Bursa'nın İnegöl ilçesindeki mobilya üreticileri, gelecek dönemde ABD pazarından daha fazla pay sahibi olmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 11:06 Güncelleme: 17.01.2025 - 11:11
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        İnegöllü mobilya üreticileri bu yıl ABD pazarına odaklanacak
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        MUSTAFA BİKEÇ - Türkiye'nin önemli mobilya üretim merkezlerinden olan ve 175 ülkeye ihracat gerçekleştiren Bursa'nın İnegöl ilçesindeki mobilya üreticileri, gelecek dönemde ABD pazarından daha fazla pay sahibi olmayı hedefliyor.

        Türkiye ve dünyanın dört bir yanında iç mekanları süsleyen İnegöl mobilyası, ilçedeki 4 binin üzerinde atölye ve fabrikalarda üretiliyor.

        İlçede yaklaşık 120 bin kişiye istihdam sağlayan mobilya sektörü, 1000'den fazla mobilya mağazasıyla Türkiye'nin dört bir yanından gelen alıcılar için perakende satışta da önemli rol üstleniyor.

        Yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen fuarlar sayesinde birçok ülkeyle iş bağlantıları sağlayan İnegöllü mobilya üreticilerinin yeni hedefinde ABD pazarı var.

        - "İnegöl Ticaret Odası Amerika'da depolar kiralayıp şirket açtı"

        İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, AA muhabirine, İnegöl mobilyasının Türkiye iç pazarının yüzde 40'ına hakim olduğunu söyledi.

        İnegöllü mobilyacıların Türkiye'nin istihdamına ciddi katkı sağladığını aktaran Ayhan, her geçen gün mobilya üretim kapasitesini yükselten İnegöl mobilya sanayisinin, yeni tasarımlarla yurt dışı alıcılarının gözdesi olduğunu belirtti.

        Ayhan, İnegöllü mobilya üreticilerinin bu yıl ABD pazarına odaklanacağını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Resmi kayıtlı 175 ülkeye ihracat yapıyoruz. Asya, Afrika, Avrupa dahil birçok ülkeye ihracatımız var. Yeni pazarımız Amerika olacak. Şubat ayında MODEF bünyesinde Miami'de ikinci fuarımızı açacağız. Oradan yavaş yavaş Amerika iç piyasasına daha fazla ürün satmaya başlayacağız. İnegöl Ticaret Odası Amerika'da depolar kiralayıp şirket açtı. İnegöllü mobilyacılara destek olacak. Orta Doğu bizim halen birinci pazarımız, ikincisi Avrupa, üçüncü pazarımız Asya ve Afrika da yeni yeni hızlanmaya başladı."

        İnegöl'de her ülkeye özel isteğe göre mobilyaların yapıldığını dile getiren Ayhan, klasik mobilyaları en fazla Asya, Afrika ve Orta Doğu'nun tercih ettiğini kaydetti.

        - "Mobilya üreticilerimiz kendini geliştirdi"

        Ayhan, 2023'te İnegöl'ün mobilya ihracatının 850 milyon dolar olduğunu, geçen yılki rakamların henüz açıklanmadığını ancak 950 milyon dolar ile 1 milyar dolar arasında dış satım rakamı beklediklerini vurguladı.

        İhracatta bu yıl 1 milyar doların üzerine çıkmayı hedeflediklerine dikkati çeken Ayhan, şu ifadeleri kullandı:

        "Birçok ülkede fuarlar düzenlendi. Ürünlerimizi tanıttık, her kıtaya gittik. Oradaki mobilyacılarla buluştuk. Kataloglarımızı götürüp ürünlerimizi tanıttık, daha sonra onlar bize gelmeye başladı. İnegöl'de her yıl 2 defa fuar düzenleniyor. Bu iki fuarın da ziyaretçileri fuar başı ortalama 25 bin kişidir. 2 bin civarında da yabancı ziyaretçimiz bulunuyordu. Bunların da etkileri oldu. Zamanla bilinirliliğimiz kitleyle birlikte çoğaldı. Son yıllarda İstanbul fuarları var. Sektörün dünyada ikinci en büyük fuarı İstanbul'da yapılıyor. Burada 350 İnegöllü firma katılımcı. Bu yıl ocak ayında başlayacak fuarımız. Bu fuarın da ihracat rakamlarına çok büyük etkileri olacağını düşünüyorum."

        Ayhan, İnegöllü üreticilerin her geçen gün daha fazla ürettiğine vurgu yaparak, "Bizim mobilya üreticilerimiz kendini geliştirdi, İtalya mobilyasından hiçbir farkı yok. İtalya'nın sadece bilindik ismi var yoksa Türk mobilyası kendisini hakikatten çok geliştirdi, makineleştirdi, tecrübelendi. Burada hammadde, personel her şey var. 3-5 yıl içerisinde dünyanın en önemli mobilya merkezi İnegöl olacaktır." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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