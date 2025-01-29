Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
Salon:TOFAŞ
TOFAŞ:Reed 17, Perez 15, Yiğitcan Saybir 10, Trifunovic 7, Tolga Geçim 3, Berk Demir, Gauzin 6, Pasecniks 4, O'Brien 2, Bankston 18
Porto: Marble 21, Ferreira, Guerreio, Delgado 6, Querioz 4, Washpun 25, Omlid 9, Silva, Williams 9, Douhlas 16
1. Periyot: 20-25
Devre: 49-45
3. Periyot: 60-70
BURSA
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