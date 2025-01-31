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        Bursa'da bir inşaatta kalıpların çökmesi sonucu 5 işçi yaralandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir inşaatta, beton döküldüğü sırada kalıpların çökmesi sonucu 5 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 14:47 Güncelleme: 31.01.2025 - 14:55
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        Bursa'da bir inşaatta kalıpların çökmesi sonucu 5 işçi yaralandı
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir inşaatta, beton döküldüğü sırada kalıpların çökmesi sonucu 5 işçi yaralandı.

        Veysel Karani Mahallesi'ndeki bir inşaattaki kalıplara beton dökülürken kalıplarda çökme meydana geldi.

        Çökme nedeniyle 3'ü oluşan göçüğün altında kalan 5 işçi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu göçükten çıkarılan işçiler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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