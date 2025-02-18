MHP Yıldırım İlçe Başkanlığı istişare toplantısı yaptı

MHP Yıldırım İlçe Başkanlığı üyeleri, mahalle başkanları ile istişare toplantısı gerçekleştirdi.

İlçe Başkanı Kadir Taşçı, mahalle başkanlarının sahadaki en önemli temsilcileri, her mahallenin sesi, gözü, kulağı olduğunu söyledi.

Teşkilatın vatandaşlarla doğrudan iletişimde en önemli halka olduğunu belirten Taşçı, "Ramazan ayında da hız kesmeden saha çalışmalara devam edeceğiz. MHP'nin değerlerini daha etkin bir şekilde anlatacağız; milli ve manevi değerlere bağlı siyaset anlayışı doğrultusunda, sorunlara samimi bir yaklaşım sergileyerek çözüm odaklı çalışmalar yapacağız." ifadesini kullandı.

Toplantıda mahallelerde yürütülecek saha çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu, karşılıklı görüş alışverişi ve değerlendirmeler yapıldı.