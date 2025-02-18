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        Gelibolu'da Ülkü Ocakları sahipsiz kedilerin barınması için kulübeler hazırladı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Ülkü Ocakları Başkanlığı tarafından sahipsiz kedilerin barınması için kulübeler hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 10:41 Güncelleme: 18.02.2025 - 10:43
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        Gelibolu'da Ülkü Ocakları sahipsiz kedilerin barınması için kulübeler hazırladı
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Ülkü Ocakları Başkanlığı tarafından sahipsiz kedilerin barınması için kulübeler hazırlandı.

        Gelibolu Ülkü Ocakları Başkanlığı ilçenin bazı noktalarına kedi evleri, mama ve su koyarak sahipsiz hayvanların yaşamlarını kolaylaştırmaya çalışıyor.

        Gelibolu Ülkü Ocakları Başkanı Haşim Özkan, yaptığı açıklamada, sosyal projeleri kapsamında sokaktaki sahipsiz hayvanların yaşamlarını bir nebzede olsa kolaylaştırmak amacıyla aldıkları karar doğrultusunda ilçe merkezi ve civarlarına kedilerin barınabilecekleri 10 kulübe koyduklarını belirterek, söz konusu sayıyı artıracaklarını bildirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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