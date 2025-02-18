Bursa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 9 zanlı tutuklandı
Bursa merkezli 7 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.
Bursa merkezli 7 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.
Keles Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince 14 Şubat'ta Bursa, İstanbul, İzmir, Mardin, Antalya, Mersin ve Kars'ta şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında önceden belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, fişek ve kartuş, 24 cep telefonu ve 9 dizüstü bilgisayar ele geçirilirken, 9 şüpheli de yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Keles Adliyesine sevk edildi.
Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.