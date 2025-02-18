Bursa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 9 zanlı tutuklandı

Operasyon kapsamında önceden belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, fişek ve kartuş, 24 cep telefonu ve 9 dizüstü bilgisayar ele geçirilirken, 9 şüpheli de yakalandı.

Keles Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince 14 Şubat'ta Bursa, İstanbul, İzmir, Mardin, Antalya, Mersin ve Kars'ta şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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