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        Bursa'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 23:48 Güncelleme: 17.02.2025 - 23:55
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        Bursa'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Ankara Yolu Caddesi Mimar Sinan battıçıktısında Cenk D. yönetimindeki 16 BFZ 159 plakalı otomobil, çarptığı 45 NJ 346 plakalı kamyonetin altına girdi.

        Seyir halindeki iki otomobilin de karıştığı kazada, Cenk D. ve yanındaki Erol Erdem araçta sıkıştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

        Kazada Erdem olay yerinde yaşamını yitirdi, araçtan çıkarılan ağır yaralı Cenk D. ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Diğer otomobillerdeki 3 kişi de hafif şekilde yaralandı.

        Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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