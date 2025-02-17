Bursa'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Diğer otomobillerdeki 3 kişi de hafif şekilde yaralandı.

Kazada Erdem olay yerinde yaşamını yitirdi, araçtan çıkarılan ağır yaralı Cenk D. ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Seyir halindeki iki otomobilin de karıştığı kazada, Cenk D. ve yanındaki Erol Erdem araçta sıkıştı.

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