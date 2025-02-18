Yalova'nın Altınova ilçesinde, ehliyetsiz sürücü M.C.K'nin (17), 31 Temmuz 2024'te yolun karşısına geçmeye çalışan baba Ahmet (36) ile oğlu Vahit Yıldız'a (4) çarparak ölümüne neden olmasıyla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

İKİ KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU Vahit Yıldız, daha 4 yaşındaydı. AA'daki habere göre Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, olay günü saat 22.30'da Çavuşçiftliği bölgesinde minibüsten indikten sonra karşıya geçmeye çalışan baba ile oğluna, M.C.K'nin lüks otomobille çarptığı ve ölümlerine neden olduğu belirtildi.

ADLİ TIP RAPORU ÇIKTI Ahmet Yıldız, oğlunu kucağına almıştı. M.C.K'nin olay sonrası savunması, kaza tespit tutanağı, olay yeri inceleme, adli tıp ile bilirkişi raporu ve delillerin incelendiğine yer verilen iddianamede, baba ile oğlunun kaza sonucu genel beden travmasına bağlı kafatası, vücut kemik kırıkları ve dış kanama sonucu vefat ettikleri kaydedildi.

BABA "ASLİ KUSURLU" Ayrıca 4 yaşındaki oğlunu kucağına alarak karşıya geçmeye çalışan baba Ahmet Yıldız'ın taşıt yolu üzerinde trafiği tehlikeye düşürdüğü, kanun ve yönetmeliklerde belirlenen kurallara uymadığı, bu nedenle de asli kusurlu olduğuna yer verildi.