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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ahmet Yılmaz ile oğlu Vahit Yılmaz'ı ezerek öldürmüştü! Kahreden rapor | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Baba ile oğlunu ezerek öldürmüştü! Kahreden rapor!

        Yalova'da, geçen yıl 31 Temmuz'da, yolun karşısına geçmeye çalışan 36 yaşındaki Ahmet ve 4 yaşındaki oğlu Vahit Yıldız'a çarparak ölümüne neden olan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü M.C.K.'yle ilgili soruşturmada şoke eden bir gelişme yaşandı. Ehliyetsiz sürücünün idrarında uyuşturucu madde tespit edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 07:42 Güncelleme: 18.02.2025 - 07:42
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        Baba ile oğlunu ezerek öldürmüştü! Kahreden rapor!
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        Yalova'nın Altınova ilçesinde, ehliyetsiz sürücü M.C.K'nin (17), 31 Temmuz 2024'te yolun karşısına geçmeye çalışan baba Ahmet (36) ile oğlu Vahit Yıldız'a (4) çarparak ölümüne neden olmasıyla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        İKİ KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

        Vahit Yıldız, daha 4 yaşındaydı.
        Vahit Yıldız, daha 4 yaşındaydı.

        AA'daki habere göre Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, olay günü saat 22.30'da Çavuşçiftliği bölgesinde minibüsten indikten sonra karşıya geçmeye çalışan baba ile oğluna, M.C.K'nin lüks otomobille çarptığı ve ölümlerine neden olduğu belirtildi.

        ADLİ TIP RAPORU ÇIKTI

        Ahmet Yıldız, oğlunu kucağına almıştı.
        Ahmet Yıldız, oğlunu kucağına almıştı.

        M.C.K'nin olay sonrası savunması, kaza tespit tutanağı, olay yeri inceleme, adli tıp ile bilirkişi raporu ve delillerin incelendiğine yer verilen iddianamede, baba ile oğlunun kaza sonucu genel beden travmasına bağlı kafatası, vücut kemik kırıkları ve dış kanama sonucu vefat ettikleri kaydedildi.

        BABA "ASLİ KUSURLU"

        Ayrıca 4 yaşındaki oğlunu kucağına alarak karşıya geçmeye çalışan baba Ahmet Yıldız'ın taşıt yolu üzerinde trafiği tehlikeye düşürdüğü, kanun ve yönetmeliklerde belirlenen kurallara uymadığı, bu nedenle de asli kusurlu olduğuna yer verildi.

        EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ "TALİ KUSURLU"

        İddianamede, sürücü belgesiz araç kullanan M.C.K'nin tali kusurlu bulunduğu, kaza sonrası alınan idrar numunelerinde de uyuşturucu-uyarıcı maddeler tespit edildiği vurgulandı.

        15 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

        M.C.K'nin ehliyetsiz ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanarak kural ihlalleri yapıp baba ile oğlunun taksirle ölümüne sebebiyet verdiği belirtilen iddianamede, sanık hakkında "Bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

        "ARABASINA GÜVENENİ BEKLERİZ"

        Kaza sonrası sürücü M.C.K ile aynı araçta bulunan 3 kişi hafif yaralanmış, hayatını kaybeden baba ile oğlunun cenazesi Şanlıurfa'da defnedilmişti. Güvenlik kameralarına da yansıyan kaza ile ilgili tutuklanan sürücü M.C.K'nin sosyal medya hesabından "Arabasına güvenenleri bekleriz" paylaşımında bulunarak arkadaşlarını araçlarıyla yarışa davet ettiği dikkati çekmişti.

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