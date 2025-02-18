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        Haberler Ekonomi Altın Banka devi UBS 2025 altın fiyat tahminini yükseltti: 3 bin 200 doları aşabilir - Altın Haberleri

        Banka devi UBS 2025 altın fiyat tahminini yükseltti: 3 bin 200 doları aşabilir

        İsviçre merkezli bankacılık devi UBS, altın tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Banka, altının 3 bin 200 doların üzerine çıkacağını öngördü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2025 - 07:53 Güncelleme: 18.02.2025 - 09:02
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        Banka devi 2025 altın fiyat tahminini yükseltti
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        UBS, altın fiyatları için 2025 ve sonrasına dair beklentilerini yukarı yönlü revize etti.

        Bloomberg HT'nin aktardığına göre, UBS sarı metalin önümüzdeki yıllarda yüksek seviyelerde sabitlenmeden önce 3.200 doların üzerine çıkabileceğini öngördü. Bu hareket, UBS'nin daha iyimser görünüm için birkaç faktöre atıfta bulunarak, önceki zirve tahminlerinden bir artışı temsil ediyor.

        Altın, 2025'in başlangıcından bu yana sadece altı hafta içinde rekor yüksek fiyatlar gördü. Analistler, altın fiyatlarında beklenen yükselişin temel itici güçleri olarak köklü yükseliş duygusuna, yatırımcıların yetersiz yatırımına ve güçlü resmi sektör talebine işaret ediyor.

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        UBS stratejisti Joni Teves bir yayınladığı bir araştırma notunda, "Görünüşe göre çok şey oldu ve henüz Şubat ayındayız. Bu duygu muhtemelen 2025'te tüm finans piyasalarında geçerli olsa da, özellikle altın, yılın başlangıcından bu yana sadece 6 hafta içinde benzeri görülmemiş piyasa bozulmaları ve rekor yüksek fiyatlar gördü" dedi.

        "2025 SONLARINDA YENİ ZİRVELER GÖRECEĞİZ"

        Teves, "Piyasa koşullarına ilişkin son değerlendirmemiz, altın görüşlerimizi güncellememizi ve fiyat tahminlerimizi yukarı yönlü revize etmemizi sağlıyor. Bu değişiklikler, zirveyi 2025'in sonlarına, altının daha önce sahip olduğumuzdan daha yüksek bir seviyeye ulaşmasına getiriyor." ifadelerini kullandı.

        2024'te kısa süreli alım fırsatlarını kaçıran yatırımcılar, piyasa düzeltmelerini daha hızlı yakalayarak bir 'carpe diem' yaklaşımı benimseyebilir. UBS tahmini, likidite sorunlarının altın yükselişlerini daha da artırabileceğini ve piyasayı fiziksel talepteki artışlara karşı özellikle hassas hale getirebileceğini öne sürüyor.

        Banka, daha önce yaptığı bir değerlendirmede 2025'te altın fiyatının 2 bin 850 dolara yükselebileceğini öngörmüştü.

        Rekor üzerine rekor kıran ons altın, 11 Şubat'ta 2.941 doları görerek zirve tazelemişti. Ons altın, bugün 2 bin 909 dolar bandında işlem görüyor.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

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