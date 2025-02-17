Otomobilinde sızan alkollü sürücü, polise direnip tehdit etti (2)

Bursa'nınİnegöl ilçesinde, park halindeki otomobilinde sızan ve kendisini uyandırıp, kimlik isteyen polislere saldırıp, direnerek tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan alkollü sürücü Süleyman A. (48), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Alkollü sürücü Süleyman A. çıkarıldığı mahkemece, ‘görevli memura mukavemet' suçundan tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

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