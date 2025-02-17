Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Çocuklarını soğuk suyla yıkayıp hortumla döven baba tutuklandı | Son dakika haberleri

        Çocuklarını soğuk suyla yıkayıp hortumla döven baba tutuklandı

        Şanlıurfa'da, tuvaletlerini altlarına yaptıkları gerekçesiyle 5 ve 7 yaşındaki iki çocuk, babaları ve üvey anneleri tarafından evin çatısında çırılçıplak soyularak soğuk suyla yıkandı, ardından hortumla dövüldü. Komşuların ihbarı üzerine gözaltına alınan baba tutuklanırken, çocuklar devlet korumasına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 23:43 Güncelleme: 18.02.2025 - 00:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çocuklarını hortumla döven baba tutuklandı
        ABONE OL

        DHA'nın haberine göre olay; Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, isimleri açıklanmayan baba ve üvey anne, tuvaletlerini altlarına yapan çocuklarını cezalandırmak için evlerinin damına çıkardı.

        Çocukları soğuk havada çırılçıplak soyup, soğuk suyla yıkayan baba, ardından onları hortumla dövdü. Bu sırada üvey anne de eşine yardım etti. Çocukların çığlıklarını duyan komşular, yaşananları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek polise ihbarda bulundu.

        REKLAM

        İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, baba ve üvey anneyi gözaltına aldı. Şanlıurfa Valiliği’nin talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü harekete geçerek çocuklar koruma altına alındı.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA

        Babaları ve üvey anneleri tarafından şiddet gören mağdur çocuklarla ilgili Şanlıurfa Valiliği, açıklama yaptı. Olayın ardından babanın tutuklandığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "16.02.2025 tarihinde sosyal medya ve basında yer alan ‘Şanlıurfa'da bir babanın çocuklarına şiddet uyguladığı’ yönündeki haberler üzerine valiliğimiz tarafından açıklama yapılması gereği duyulmuştur. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından olayla ilgili hızlı bir şekilde çalışma yapılmış, kötü muamelede bulunan baba gözaltına alınmış ve adli merciler tarafından tutuklanmıştır. Habere konu olan çocuklarımız, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından derhal koruma altına alınmıştır.”

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avcılar’da korkutan yangın!
        Avcılar’da korkutan yangın!
        İsrail'e 1 ton ağırlığında bomba sevkiyatı
        İsrail'e 1 ton ağırlığında bomba sevkiyatı
        Toronto'da uçak kazası!
        Toronto'da uçak kazası!
        Buruk'tan yabancı hakem açıklaması!
        Buruk'tan yabancı hakem açıklaması!
        Osimhen, Cimbom'a hayat verdi!
        Osimhen, Cimbom'a hayat verdi!
        Adalet çağrısını paylaştılar
        Adalet çağrısını paylaştılar
        "G.Saray derbiyi kazanırsa 'şampiy..' derim!"
        "G.Saray derbiyi kazanırsa 'şampiy..' derim!"
        Güran cinayetinde sıcak gelişme
        Güran cinayetinde sıcak gelişme
        Sendikada silahlı saldırı!
        Sendikada silahlı saldırı!
        Real Madrid'de kriz: Arda Güler ve Ancelotti
        Real Madrid'de kriz: Arda Güler ve Ancelotti
        Scholz: Avrupa için durum zor
        Scholz: Avrupa için durum zor
        Önce tahliye, sonra yeniden tutuklama kararı verildi
        Önce tahliye, sonra yeniden tutuklama kararı verildi
        Almanya'da seçimlerde son durum ne?
        Almanya'da seçimlerde son durum ne?
        TFF'den derbi için başkanlara çağrı!
        TFF'den derbi için başkanlara çağrı!
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Boşanma davalarına yeni formül
        Boşanma davalarına yeni formül
        Atkıyı annesinin boğazını doladı! "Annemi boğdum!"
        Atkıyı annesinin boğazını doladı! "Annemi boğdum!"