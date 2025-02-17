Minibüsle çarpışan motosikletteki çift yaralandı; o anlar kamerada

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, minibüsle çarpışan motosikletteki çift yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 17.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Anafartalar Caddesi’nde meydana geldi. Mustafa Y.’nin kullandığı 16 AIM 957 plakalı motosiklet seyir halindeyken; yol kenarında bir süre durakladıktan sonra caddeye çıkan Alaattin Ö. (61) yönetimindeki 16 BJL 78 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasındaki eşi Songül Y. (33) yaralandı. Yaralı çift, ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Polis, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili inceleme başlattı.