BUDO'nun yarınki bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 08.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), 08.00 ve 11.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), 11.30'daki İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas) ve 13.00'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

