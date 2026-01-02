Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        BUDO'nun yarınki bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

        Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarınki 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 23:10 Güncelleme: 02.01.2026 - 23:10
        BUDO'nun yarınki bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
        BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 08.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), 08.00 ve 11.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), 11.30'daki İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas) ve 13.00'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

