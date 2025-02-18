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        Bursa'da "Otizm Farkındalık Konseri"nde TRT sanatçısı Nusret Yılmaz ve koro sahne aldı

        Bursa Otizm Derneği ve Bursa Büyükşehir Belediyesinin işbirliğiyle düzenlenen "Otizm Farkındalık Konseri"nde TRT sanatçısı Nusret Yılmaz sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 00:16 Güncelleme: 18.02.2025 - 00:16
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        Bursa'da "Otizm Farkındalık Konseri"nde TRT sanatçısı Nusret Yılmaz ve koro sahne aldı
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        Bursa Otizm Derneği ve Bursa Büyükşehir Belediyesinin işbirliğiyle düzenlenen "Otizm Farkındalık Konseri"nde TRT sanatçısı Nusret Yılmaz sahne aldı.

        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri, şef Nusret Yılmaz yönetti, sunumunu Şadiye Şendil yaptı.

        Gecede Cumhuriyet Korosu ve Bursa Türk Müziği İcra Topluluğundan oluşan koro ve solistlerce Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziğinden seçme eserlerden oluşan geniş bir repertuvar sunuldu.

        Gecenin ilerleyen saatlerinde sahne alan Nusret Yılmaz, kendine has yorumu ve sahne performansıyla Bursalı sanatseverlerden beğeni topladı.

        Konserin bir bölümünde sahne alan otizmli genç, Nusret Yılmaz ile şarkı söyledi. Konser sonunda sahneye çıkan otizmli çocuklar koroyla birlikte "Bursa'nın Ufak Tefek Taşları" şarkısını seslendirdi.

        Gecenin sonunda solistler, koro ve şef sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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