Bursa'da "Otizm Farkındalık Konseri"nde TRT sanatçısı Nusret Yılmaz ve koro sahne aldı

Gecenin sonunda solistler, koro ve şef sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Konserin bir bölümünde sahne alan otizmli genç, Nusret Yılmaz ile şarkı söyledi. Konser sonunda sahneye çıkan otizmli çocuklar koroyla birlikte "Bursa'nın Ufak Tefek Taşları" şarkısını seslendirdi.

Gecede Cumhuriyet Korosu ve Bursa Türk Müziği İcra Topluluğundan oluşan koro ve solistlerce Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziğinden seçme eserlerden oluşan geniş bir repertuvar sunuldu.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri, şef Nusret Yılmaz yönetti, sunumunu Şadiye Şendil yaptı.

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