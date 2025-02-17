Okan Buruk'tan yabancı hakem açıklaması!

"DERBİYE DAHA RAHAT ÇIKACAĞIZ"

"İkinci yarı sistemi değiştirip dörtlüye döndük. Biraz daha topa sahip olduk, hemen golü bulduk. Gol sonrası hemen Lemina'yı alacaktım ama rakibimizin golü geldi. Lemina girdikten sonra topa daha iyi sahip olduk, daha iyi oynadık. Maçın sonunda da golü bulduk. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Üst üste çok maç yapıyoruz. Yorgunluklar, moral bozuklukları zor oluyor. Bu galibiyetin getirdiği moralle AZ ve Fenerbahçe maçlarına daha rahat çıkacağız."

"YİNE YENMEK İSTİYORUZ"

"Bugünkü maç bizim için öz güven anlamında önemliydi. Bir sonraki maçta puan farkını 9'a yükseltmek istiyoruz. İlk yarıda rakibimizi 3-1 yenmiştik. Yine yenmek istiyoruz."